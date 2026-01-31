“El Banco Central advierte sobre posible desaceleración en la desinflación”

El Banco Central de la República Argentina reporta una inflación interanual de 31,5% al cierre de 2025, marcando el nivel más bajo desde 2017. Sin embargo, los expertos advierten sobre varios riesgos que podrían afectar esta tendencia.

Un Respiro en la Inflación, Pero Con Advertencias

En su más reciente Informe de Política Monetaria, el Banco Central reconoce la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A pesar de que la inflación mensual alcanzó un leve repunte del 2,8% en diciembre, la institución mantiene un pronóstico cauteloso sobre el futuro.

Desafíos en el Horizonte

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), se estima que la inflación podría ubicarse en un 2,0% para enero, con una tendencia a la baja hasta lograr un 1,5% en junio. No obstante, el BCRA señala que el camino hacia la desinflación está lleno de riesgos, entre ellos factores estacionales y cambios en la canasta del IPC.

Aumento de Tarifas y Otras Variables

La implementación de un nuevo esquema de subsidios que impulsará el aumento de tarifas energéticas es uno de los principales factores que podrían afectar la inflación. El banco estima que estos cambios, junto con una estacionalidad típica del sector alimenticio, podrían influir negativamente en los precios.

Perspectivas de Remonetización y Acumulación de Reservas

El informe también abarca proyecciones sobre la remonetización de la economía, estimando un crecimiento en la base monetaria de 4,2 a 4,7 puntos porcentuales del PBI. El BCRA reafirmó su compromiso con un programa de adquisición de reservas, que hasta la fecha acumula más de US$ 1.100 millones.

Fragilidad de las Reservas Internacionales

Sin embargo, se evidenció la fragilidad de las reservas internacionales netas, que cerraron 2025 en US$ 2.900 millones, contrastando con los US$ 14.100 millones negativos según la metodología del FMI. Esto podría complicar futuras negociaciones de ajustes y préstamos en el marco del acuerdo establecido con el fondo.