Presidente de Sí Almaraz propone extender la vida de la central extremeña hasta 2040 o 2050

Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy, aboga por extender la operatividad de la central de Almaraz más allá de 2030, sugiriendo hasta el 2050, lo que generará un intenso debate sobre el futuro energético de España.

Una Propuesta Audaz para el Futuro Energético

Durante la jornada «Industria, Energía y Futuro: El Valor Estratégico de la Nuclear en España», Fernando Sánchez, presidente de ‘Sí Almaraz’, defendió la idea de que la central debe continuar operando. «Si otras centrales en el mundo como las de Virginia han ampliado su vida hasta los 80 años, ¿por qué no podemos hacerlo en Almaraz?» afirmó ante los medios.

La Necessidad de Ampliar el Plazo

Sánchez enfatizó la importancia de defender no solo una prórroga hasta 2030, sino también hasta 2040 y 2050. La central cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), lo que reafirma su seguridad y eficiencia. «Si tu coche pasa la ITV con buena puntuación, ¿por qué dejar de usarlo?» cuestionó.

Falta de Contacto con el Ministerio

A pesar de su entusiasmo, Sánchez admitió que no han logrado comunicarse con el Ministerio de Transición Ecológica para discutir sus preocupaciones. «Hemos solicitado varias reuniones, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta», lamentó.

Un Contexto Energético Complejo

El alcalde se refirió igualmente a cómo las decisiones sobre el cierre de centrales nucleares en Europa chocan con su visión. «Creemos que estamos en lo correcto, mientras que otros parecen ir en la dirección equivocada», sostuvo, haciendo referencia a los planes de cierre acordados en 2019.

Impacto en la Comunidad Local

La propuesta de extender la vida útil de la planta también está vinculada a preocupaciones económicas. En sus palabras, «sin empleo no hay futuro, y sin futuro, estamos condenados a la despoblación», alertó. Los habitantes de Belvís de Monroy y sus alrededores consideran esencial la continuidad de la central para su desarrollo.

El Futuro de Almaraz

La solicitud actual para prorrogar la vida de los reactores de Almaraz, presentada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, busca extender su operatividad hasta 2030. Esto implicaría que el primer reactor podría funcionar tres años más y el segundo dos, lo que plantea una serie de desafíos administrativos que aún deben resolverse.

Un Llamado a la Acción

Fernando Sánchez concluyó su intervención afirmando que la comunidad necesita ser escuchada y que no existen razones de peso para cerrar la central. Para él, el futuro energético de la región depende de la capacidad de Almaraz para seguir funcionando y apoyando a su población.