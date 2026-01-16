Clima del viernes: ¿Qué esperar en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?

Este viernes 16 de enero, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se preparan para una jornada marcada por ráfagas intensas y temperaturas amenas. ¡Descubrí todos los detalles sobre el clima de hoy!

Desde las primeras horas de la madrugada, se esperan ráfagas de viento que rondarán entre los 79 y 87 kilómetros por hora. En este contexto, el cielo estará nublado, mientras que la temperatura mínima se ubicará en 17°.

El Clima Durante el Día

A medida que avance la mañana, los termómetros comenzarán a ascender, alcanzando los 21° a medida que el viento se intensifica, con ráfagas que llegarán a los 88 a 97 km/h.

Temperaturas de Tarde y Noche

En la tarde, se prevé que la máxima llegue a 25°. Aunque la velocidad del viento disminuirá ligeramente, las ráfagas continuarán entre los 79 y 87 km/h. Al caer la noche, la temperatura descenderá a 20°, con cielo parcialmente nublado y un viento que se estabilizará entre 70 y 78 km/h.

Anticipaciones para el Sábado 17

El sábado se espera un notable descenso en las temperaturas, con mínimas de 13° y máximas que alcanzarán los 20°. Se pronostica un cielo con nubosidad variable y un viento que comenzará con ráfagas de 70 a 78 km/h, disminuyendo a lo largo del día entre 42 y 50 km/h.

Clima en Otras Localidades de Chubut

Esquel

En la zona cordillerana de Esquel, se prevé un día con nubosidad variable y viento del oeste, alcanzando ráfagas intensas de 70 a 78 km/h por la mañana y subiendo a 79 a 87 km/h hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10° y 19°.

Trelew

En el valle de Trelew, se anticipa una jornada cálida y estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas que se moverán desde los 14° en la mañana hasta 30° en la tarde, con vientos moderados de 60 a 78 km/h.

Puerto Madryn

Puerto Madryn, la ciudad costera, disfrutará de un día completamente despejado con temperaturas entre 14° y 30°. El viento será más leve, con intensidades de 42 a 50 km/h.