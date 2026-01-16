Córdoba Acoge Nuevamente las Jornadas de Folklore Argentino

Este sábado 17, ven a disfrutar de una vibrante jornada de folklore en el icónico Cabildo de Córdoba, con entrada libre y gratuita para todos.

El Cabildo de la Ciudad de Córdoba se transformará el 17 de septiembre a las 18:30 en el epicentro del folklore argentino. Esta emocionante propuesta, organizada por la Municipalidad, reunirá a academias, ballet, músicos y cantantes en un evento abierto para todo el público.

Un Line-up Estelar de Música y Danzas

La jornada contará con la actuación de José Baltazar Argañaraz, además de una impresionante variedad de artistas como Alexis Nieto, Quimey Videla, Santiago Borettini y Alma Milenaria. Ellos acompañarán las presentaciones de danzas tradicionales que se desarrollarán a lo largo de la tarde.

Academias Participantes

El escenario será tomado por el Ballet y Academia El Pampero de Jesús María, bajo la dirección de Daniel “Cholo” Aguilar, y el Ballet Viene Clareando, dirigido por María José Varela. También participarán diversas parejas y grupos interpretando zambas, chacareras y gatos.

Un Espacio de Encuentro Cultural

Las Jornadas de Folklore Argentino buscan crear un ambiente propicio para el intercambio cultural y la visibilización de la danza folklórica. Este evento no solo promueve las tradiciones culturales, sino que también fortalece el vínculo con la comunidad en uno de los espacios más emblemáticos de Córdoba.