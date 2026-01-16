Hoy 16 de enero: Jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES

ANSES: Nuevos Aumentos y Bonos para Jubilados y Beneficiarios en Enero 2026
Este 15 de enero de 2026, ANSES activa los pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, destacando un aumento del 2,47% en los haberes, junto a un bono extraordinario para quienes más lo necesitan.
Aumento en los Haberes: ¿Qué Esperar en Enero?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica un incremento del 2,47%, resultado del nuevo esquema de movilidad que se ajusta mensualmente según la inflación publicada por el INDEC. Este ajuste es fruto del Decreto 274/24, que se mantiene vigente desde julio del año pasado.
Bono Extraordinario de $70.000 para Jubilados
Anunciado previamente, el bono de $70.000 se seguirá otorgando este enero a aquellos jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, asegurando un alivio económico en este contexto de inflación.
¿Quiénes Reciben Pagos Este 16 de Enero?
Jubilaciones y Pensiones Mínimas
Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superan el monto mínimo, con DNI terminado en 5, podrán acceder a sus fondos a través de las cuentas bancarias o en puntos de pago habilitados.
Asignaciones para Familias
Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 5 verán acreditados sus pagos correspondientes a enero.
Beneficios para Embarazadas
Las mujeres que reciben la Asignación por Embarazo y cuyo DNI termina en 4 también podrán realizar el cobro mensual correspondiente este jueves.
Montos Actualizados para Jubilados y Pensionados
Con el aumento y el bono, los montos actualizados para enero 2026 son:
– Jubilación mínima: $419.299,32
(composición: $349.299,32 base + $70.000 bono)
– Jubilación máxima: $2.293.796,92
– Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46
(desglose: $279.439,46 base + bono)
– Pensiones No Contributivas: $314.509,52
(base de $244.509,52 más bono)
Asignaciones Sociales en Enero 2026
Los importes para las asignaciones sociales durante el mes de enero son:
– Asignación Universal por Hijo: $125.518 por menor
– AUH por Hijo con Discapacidad: $408.705
– Asignación por Embarazo: $118.454,32
(80% mensual y 20% tras la presentación de la Libreta)
– Asignación Familiar por Hijo: $62.765 para el primer rango de ingresos
– Asignaciones por Prenatal y Maternidad: $28.000 mensuales
Estos montos se ajustan automáticamente, garantizando que los beneficiarios mantengan su poder adquisitivo a pesar de la inflación.