Hoy 16 de enero: Jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES

Este 15 de enero de 2026, ANSES activa los pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, destacando un aumento del 2,47% en los haberes, junto a un bono extraordinario para quienes más lo necesitan.

Aumento en los Haberes: ¿Qué Esperar en Enero?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica un incremento del 2,47%, resultado del nuevo esquema de movilidad que se ajusta mensualmente según la inflación publicada por el INDEC. Este ajuste es fruto del Decreto 274/24, que se mantiene vigente desde julio del año pasado.

Bono Extraordinario de $70.000 para Jubilados

Anunciado previamente, el bono de $70.000 se seguirá otorgando este enero a aquellos jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, asegurando un alivio económico en este contexto de inflación.

¿Quiénes Reciben Pagos Este 16 de Enero?

Jubilaciones y Pensiones Mínimas

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superan el monto mínimo, con DNI terminado en 5, podrán acceder a sus fondos a través de las cuentas bancarias o en puntos de pago habilitados.

Asignaciones para Familias

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 5 verán acreditados sus pagos correspondientes a enero.

Beneficios para Embarazadas

Las mujeres que reciben la Asignación por Embarazo y cuyo DNI termina en 4 también podrán realizar el cobro mensual correspondiente este jueves.

Montos Actualizados para Jubilados y Pensionados

Con el aumento y el bono, los montos actualizados para enero 2026 son:

– Jubilación mínima: $419.299,32

(composición: $349.299,32 base + $70.000 bono)

– Jubilación máxima: $2.293.796,92

– Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

(desglose: $279.439,46 base + bono)

– Pensiones No Contributivas: $314.509,52

(base de $244.509,52 más bono)

Asignaciones Sociales en Enero 2026

Los importes para las asignaciones sociales durante el mes de enero son:

– Asignación Universal por Hijo: $125.518 por menor

– AUH por Hijo con Discapacidad: $408.705

– Asignación por Embarazo: $118.454,32

(80% mensual y 20% tras la presentación de la Libreta)

– Asignación Familiar por Hijo: $62.765 para el primer rango de ingresos

– Asignaciones por Prenatal y Maternidad: $28.000 mensuales

Estos montos se ajustan automáticamente, garantizando que los beneficiarios mantengan su poder adquisitivo a pesar de la inflación.