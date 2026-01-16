Planifica tu Escapada: Eventos Imperdibles Este Fin de Semana

Durante la segunda quincena de enero, la provincia de Buenos Aires se convierte en el destino ideal para disfrutar de la naturaleza, los carnavales y las festividades locales. Aquí te presentamos las mejores propuestas para vivir una experiencia única.

Festival Morfi, Vacío y Hamburguesa en General Belgrano

Este fin de semana, General Belgrano vibra con el 2° Festival Morfi, Vacío y Hamburguesa. La cita será el sábado a partir de las 21 y el domingo desde las 19 en el Parque Mateo Bruzzo, donde la entrada es gratuita.

El evento reúne gastronomía, música en vivo y la participación de emprendedores locales. Los protagonistas del festival serán el vacío y las hamburguesas, dos de los clásicos de la parrilla argentina, todo en un entorno natural ideal.

El festival contará con artistas locales y de la región, además de un patio cervecero, un paseo de artesanos y un patio alfajorero, donde más de 145 emprendedores ofrecerán sus productos. Esta experiencia está diseñada para disfrutar en familia o con amigos.

Daireaux: 45º Fiesta de la Fortinera Deroense

Desde el viernes 16 hasta el domingo 18, a las 20:30, el Parque Ingeniero Ángel Martín acogerá la tradicional Fiesta de la Fortinera Deroense. Con espectáculos de artistas como Jorge Rojas y Los Caldenes, la entrada es gratuita.

Ferias de artesanías, un patio de comidas y la elección de la Fortinera complementarán la oferta, asegurando entretenimiento para todos los asistentes.

Pehuajó: Gran Peña Folclórica y Popular

Los días viernes 16 y sábado 17, a las 20:30 en el Parque San Martín, se llevará a cabo la Gran Peña Folclórica. Con música, danza, y presentaciones de artistas locales, este evento promete ser un festín cultural con entrada libre.

La Plata: Cuentos Bajo la Luz de la Luna

El 22 de enero a las 20, el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas invita a disfrutar de historias que celebran la cultura local. Con la participación de narradores como Raúl Cuevas y Luly Bassi, la entrada será a la gorra.

Encuentros Corales en Villa Gesell

Aprovechá los miércoles y sábados de enero y febrero, a las 21, para asistir a los Encuentros Corales en el Anfiteatro del Pinar, con entrada gratuita. Grupos de coros de diversas provincias ofrecerán conciertos que no te querrás perder.

Arribeños Rock 2026 en General Arenales

El sábado 17 a la noche, la Pista de la Salud y Deporte será el escenario del Arribeños Rock 2026, con una variada lista de bandas locales y entrada gratuita. Habrá cantinas y puestos gastronómicos.

Feria de las Colectividades en Necochea

Del 16 al 18 de enero, a partir de las 19 en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo, esta feria reunirá lo mejor de la gastronomía internacional, con platos típicos de distintas colectividades. La entrada es libre y se podrá disfrutar de espectáculos musicales.

Actividades Gratuitas en la Costa Atlántica

Los próximos días, diferentes actividades al aire libre se llevarán a cabo en la Costa Atlántica para disfrutar de un verano inolvidable. Clases de yoga, caminatas por la playa y recepciones en los parques te esperan para vivir la naturaleza al máximo.

Carnavales en la Provincia

Durante los fines de semana de enero, las localidades de Buenos Aires celebran sus carnavales con desfiles, comparsas y música en vivo, como el 27º Carnaval Guidense en General Guido y el tradicional Carnaval de Lincoln.