El Debut en Cosquín: De la Prohibición a la Escena

La Sole, ícono del folklore argentino, cumple 30 años de carrera musical y lo festeja con presentaciones inolvidables y nuevas propuestas que sorprenden a su fiel público.

Un Viaje Musical de Tres Décadas

Con solo 15 años, Soledad Pastorutti debutó en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín en 1996, marcando el inicio de una trayectoria impresionante. Hoy, a sus 45 años, recuerda aquellos momentos que la llevaron a convertirse en una de las voces más queridas de Argentina.

Logros y Reconocimientos

A lo largo de su carrera, La Sole ha lanzado más de 20 discos, ha recibido premios Grammy Latino, Gardel y Martín Fierro, y ha participado como jurado en La Voz Argentina, además de incursionar en el cine al protagonizar la película Soledad y Larguilucho.

Una Agenda Cargada de Espectáculos

Este verano, La Sole se presenta en múltiples festivales en todo el país, pero su show más esperado será en el emblemático Cosquín, programado para el 31 de enero con el evento Soledad 30 años, donde promete un repertorio especial que recordará su trayectoria.

Participaciones Notables

También figura en el cartel de Lollapalooza Argentina, a realizarse el 14 de marzo, junto a artistas de renombre internacional como Paulo Londra y Skrillex. Este evento representa otra faceta de su versatilidad musical.

Casa Sole: Un Nuevo Proyecto Musical

Recientemente, lanzó una versión del bolero Piel Canela, en colaboración con el puertorriqueño Pedro Capó y Chango Spasiuk. Este es el comienzo de Casa Sole, una serie de sesiones en vivo que reúne clásicos latinoamericanos con artistas de diversas generaciones, ofreciendo un enfoque íntimo y fresco.

Reflexiones sobre su Carrera

En una charla con Clarín, La Sole compartió que este Cosquín será especial, planeando un show dividido en momentos icónicos de su carrera, desde su lado más folclórico hasta un enfoque más pop y eléctrico. «Siempre he tenido respeto por los escenarios, pero este será más La Sole que nunca», confiesa.

Recuerdos de sus Inicios

No sin cierta nostalgia, recuerda que su debut en Cosquín originalmente estaba programado para 1995, pero fue frustrado por una prohibición municipal. «Con el diario del lunes, fue lo mejor que pudo haber pasado», reflexiona, reconociendo el impacto positivo que tuvo el año siguiente en su carrera.

Un Público Diversificado

La Sole está emocionada por el interés que genera en festivales como Lollapalooza, donde planea ofrecer una presentación auténtica de su música, acercándose a un público que quizás no la conoce a fondo. «Es una gran oportunidad para que nuevas generaciones se conecten con mi música», señala.

Sin Límites en la Música

Con una carrera que ha cruzado géneros, La Sole destaca la apertura del público actual hacia diversas propuestas musicales. «La música es un espacio de libertad total y siempre he buscado mantener mi esencia folclórica», afirmó, evidenciando su compromiso con su legado.

Proyecciones Futuras

En el horizonte, Soledad tiene planeado seguir expandiendo su música y creatividad. El ciclo Casa Sole será solo el inicio, con colaboraciones en camino y un enfoque en la producción musical que promete sorprender a sus seguidores. «Lo que viene no tiene fin», concluye con una sonrisa.