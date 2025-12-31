Clima para las Fiestas en Comodoro y Rada Tilly: ¡Todo lo que Necesitas Saber!

Los pronósticos meteorológicos anticipan un comienzo de 2026 sin fenómenos extremos, permitiendo disfrutar de las celebraciones con tranquilidad.

Comodoro Rivadavia se alista para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 con un clima prometedor. Se prevén temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y viento suave, lo que lo convierte en el escenario perfecto para las festividades.

Clima Estable para el 31 de diciembre

El 31 de diciembre, último día del año, estará marcado por un cielo ligeramente nublado, propiciando una jornada serena. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima de 19°C, ofreciendo un ambiente fresco y templado, ideal para despedir el año en la región patagónica.

Durante la mañana, se anticipa un viento leve a moderado del sudeste, que cambiará hacia el noreste. Por la tarde y primeras horas de la noche, las ráfagas podrían ascender a entre 25 y 30 kilómetros por hora. Sin embargo, el viento comenzará a disminuir durante la noche, lo que facilitará las celebraciones al aire libre.

Un Nuevo Año bajo un Cielo Parcialmente Nublado

El 1° de enero de 2026 se presentará con condiciones similares. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las probabilidades de precipitaciones son nulas, lo que permitirá realizar actividades al aire libre en este día festivo.

Las temperaturas variarán levemente, con mínimas de 16°C y máximas cercanas a 20°C, proporcionando un día ideal para disfrutar de espacios abiertos.

El Viento que Persiste

El viento hará su aparición de forma ligera durante el primer día del año, especialmente en la tarde. Se espera un viento moderado a regular de hasta 30 km/h, procedente del sudeste y orientándose hacia el este.

Esta situación podría generar una sensación térmica más baja, sobre todo en zonas costeras. Las autoridades meteorológicas sugieren tener en cuenta estos informes al planificar actividades al aire libre.