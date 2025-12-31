Bitcoin: ¿Qué Nos Espera en 2026?

A medida que se cierra 2025, el panorama del mercado cripto se torna intrigante. Bitcoin, tras alcanzar máximos históricos, enfrenta ahora un final de año complicado.

Un Año de Cambios en el Mundo Cripto

El año comenzó con un aliento renovado gracias a un entorno político y regulatorio favorable en EE.UU. Las expectativas de un marco procript fueron respaldadas por avances significativos en la regulación de stablecoins y una mayor claridad en las estructuras de mercado.

El Ascenso de Bitcoin y las Expectativas del Mercado

La mayor criptomoneda por capitalización logró alcanzar cifras récord, llevando el valor total del mercado cripto a más de 4.4 billones de dólares en su punto más alto. Durante los primeros meses, reinó una sensación de optimismo en el sector.

Desafíos en el Segundo Semestre

No obstante, la euforia no duró. A partir del segundo semestre, el mercado comenzó a experimentar correcciones bruscas, con episodios de liquidaciones y una creciente aversión al riesgo. Bitcoin llegó a caer más del 35% antes de estabilizarse en torno a los 90,000 dólares al final del año, mostrando una baja moderada pero marcada por una volatilidad extrema.

Expertos en el Mercado Cripto: Análisis de un Año Turbulento

André Sprone, gerente de Crecimiento de Usuarios LATAM en MEXC, comentó sobre la alta volatilidad de 2025, caracterizada por fases de euforia seguidas por rápidas correcciones a medida que cambiaban las expectativas sobre tasas de interés y regulaciones.

Optimismo Controlado para el Futuro

A pesar de la turbulencia, Sprone es optimista respecto a 2026. Este año puede presentar un ciclo de crecimiento más maduro, con un enfoque mayor en la utilidad real de las criptomonedas, impulsado por la participación institucional y casos de uso claros.

La Evolución de Bitcoin: Un Nuevo Comportamiento

Un dato fundamental de 2025 fue la desvinculación de Bitcoin respecto a otros activos tradicionales, como acciones y oro, lo cual podría ser un indicio de madurez para la criptomoneda, al desenfrenar su relación con el «comercio macro» habitual.

La Regulación como Pilar Fundamental

Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital, subraya que el 2025 fue el año de la regulación cripto en EE.UU., especialmente con la aprobación del GENIUS Act, que otorgó un marco legal a las stablecoins, un avance significativo para la industria.

Mirando hacia el 2026: Un Escenario más Sano

El panorama para 2026 parece menos tumultuoso y más saludable. Las proyecciones apuntan a un cambio en el enfoque del mercado hacia tres ejes fundamentales: infraestructura real, uso institucional genuino y el reconocimiento de Bitcoin como un activo macro propio.

Fundamentos Más Fuertes que Nunca

Apezteguia anticipa un entorno estructuralmente más favorable para los activos de riesgo, con un crecimiento del capital institucional y una adopción más amplia de activos tokenizados. Las correcciones de 2025, lejos de ser un obstáculo, han servido de base para un crecimiento sostenible.