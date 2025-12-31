La Cámara Federal de La Plata designa a Federico Villena para investigar la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas.

Una reciente decisión de la Cámara Federal de La Plata confirma que el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, seguirá liderando la investigación sobre Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo, en un caso que involucra una significativa evasión fiscal.

La Cámara, bajo la dirección del camarista Jorge Di Lorenzo, ha resuelto una disputa de competencia con el juez de Quilmes, Luis Armella, lo que permite a Villena continuar con el caso.

Detalles de la Investigación

La denuncia, presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), implica a Sur Finanzas en la evasión de 3.300 millones de pesos relacionados con el impuesto al cheque. Vallejo, un allegado al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, es señalado por manejar más de 800 mil millones de pesos, en ocasiones a través de personas ficticias o sin capacidad económica.

Conflicto de Competencia

La fiscal Incardona, quien tomó a su cargo el caso, había argumentado que la causa debería radicarse en el juzgado federal 2, a cargo de Armella, dado que allí tramita otra denuncia relacionada con Vallejo y el club Banfield.

Decisión Judicial

Sin embargo, el juez Villena decidió que las causas debían seguir caminos separados, al no considerar clara la conexión entre ambas. La fiscal apeló, pero Villena defendió su postura, manifestando que no había motivo para acumular expedientes, ya que el otro juzgado no había mostrado avances significativos.

Medidas Adoptadas

A raíz de la denuncia del gobierno nacional, se han tomado acciones concretas. A solicitud de la fiscalía, el juez Armella congeló las cuentas de Sur Finanzas, levantó el secreto fiscal y bancario de la empresa, y ordenó la incautación del celular de Vallejo, quien lo entregó al juez al día siguiente.

Implicaciones y Observaciones

Villena también presentó una denuncia contra la fiscal por lo que considera un intento de «forum shopping», en referencia a la búsqueda de un juez específico para el caso. En su declaración, cuestionó las intenciones detrás de la solicitud de cambio de juzgado por parte de Incardona.