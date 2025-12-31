Banco Central cambia la forma de informar gastos en el exterior a solicitud de Daniel Scioli

El secretario de Turismo, Daniel Scioli, celebra la reciente modificación en la medición de los gastos en dólares de los argentinos en el exterior, lo que podría resultar en cifras más favorables para la balanza turística del país.

Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación, ha mostrado su satisfacción por el nuevo enfoque del Banco Central en la contabilización de los gastos en el extranjero. Este cambio promete ofrecer una imagen más precisa de la situación económica, reduciendo significativamente las cifras reportadas.

Una Nueva Visión de los Gastos Exteriores

La nueva metodología permitirá que los gastos en el exterior, previamente calculados en US$ 13.350 millones, se ajuste a US$ 10.241 millones, representando una disminución del 23%. Al mismo tiempo, el saldo negativo se reduciría de US$ -9.983 millones a US$ -6.935 millones.

Scioli agradeció al presidente del BCRA, Santiago Bausili, y su equipo por el informe emitido el pasado viernes, que especifica el consumo de bienes y servicios, excluyendo los gastos digitales, dando un nuevo respiro a la balanza turística argentina.

Consumo Turístico y Digitales: Un Cambio Necesario

Antes de este ajuste, el Banco Central no diferenciaba entre gastos turísticos y otros consumos, como suscripciones a plataformas de entretenimiento. Esta falta de distinción complicaba la interpretación de los flujos de dólares que realmente salen del país, según Scioli.

Modificaciones en la Relevación de Estadísticas Turísticas

Por otro lado, la Secretaría de Turismo ha decidido dejar de financiar al INDEC, lo que influirá en la presentación de estadísticas de turismo a partir de enero de 2026. El organismo ha anunciado que buscará mantener el mayor número de indicadores posibles, a pesar de esta interrupción en el financiamiento.

Daniel Schteingart, director de Fundar, criticó esta decisión, sosteniendo que el gobierno optó por cortar el financiamiento porque los datos no reflejan la realidad positiva que desean proyectar. Según sus palabras, el sector turístico enfrenta dificultades evidentes, con el cierre de 460 empresas hoteleras y la pérdida de 5.469 empleos formales en los últimos dos años.

Reflexiones sobre el Futuro del Turismo en Argentina

En lugar de reducir los servicios estadísticos, Schteingart sugiere que sería más beneficioso enfocar los esfuerzos en promocionar el turismo, un sector con un gran potencial para generar empleo joven y potenciar el desarrollo regional en Argentina.