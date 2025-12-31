Córdoba 2025: Los Nombres de Bebés Más Populares del Año

En un esfuerzo por facilitar los trámites a los ciudadanos, la Municipalidad de Córdoba ha llevado a cabo más de 14,000 inscripciones gratuitas en su Registro Civil durante este año.

La Municipalidad de Córdoba ha informado que un total de 14.473 trámites de inscripciones se realizaron sin costo alguno en diversas dependencias del Registro Civil Municipal durante 2023, resaltando su compromiso con la accesibilidad y el servicio a la comunidad.

Descentralización de Trámites

Con el objetivo de acercar los servicios a la población, la Secretaría de Gobierno implementó la descentralización del Registro Civil, añadiendo nuevos puntos de atención en la Maternidad Provincial “Brigadier Gral. Juan Bautista Bustos” y en el Hospital Materno Neonatal. Además, se estableció una colaboración público-privada en la clínica Reina Fabiola.

Según datos del municipio, el 54% de las inscripciones realizadas en 2023 se llevaron a cabo en estas instituciones de salud, mientras que el 19% correspondió a la sede central del Registro Civil y el 27% a las dependencias ubicadas en los CPC de la ciudad.

Nombres Más Populares de 2023

En el ámbito de los nombres femeninos, el más solicitado fue Olivia, con un total de 251 registros. Otras elecciones populares incluyeron Ema (196), Isabella (160), Emilia (145) y Ámbar (141). Asimismo, los nombres como Sofía, Catalina y Mía destacan entre los más registrados.

La lista de los 20 nombres más elegidos para niñas se completa con Renata (105), Roma (96), Delfina (95), Zoe (95), Alma (91), Chloe (89), María (89), Emily (84), Luz (84) y Victoria (83).

Nombres Masculinos Destacados

En cuanto a los nombres masculinos, Mateo se posicionó como el más popular con 258 registros. Bautista le sigue de cerca con 208. Estos nombres han mantenido su relevancia entre las preferencias de los padres en los últimos años.

El ranking de nombres para varones se completa con Noah (179), Liam (171), Lorenzo (165), Felipe (163) y Valentino (151). Además, aparecen Benicio (146), Bruno (143), Luca (124), Enzo (118), Benjamin (115) y Eitan (112). La lista termina con nombres como Giovanni (110), Bastian (107), Teo/Theo (99), Tomás (93), Ciro (92), Thiago (89) y Gino (88).