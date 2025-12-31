Influencer alemán: ‘Los fuegos artificiales de Año Nuevo provocan sufrimiento animal’

Fuegos Artificiales en Alemania: ¿Una Celebración o un Costo Inaceptable para los Animales?

La tradición de despedir el año nuevo con fuegos artificiales enfrenta un creciente cuestionamiento en Alemania, donde cada vez más voces piden su prohibición debido al impacto que generan en los animales y en personas vulnerables.

El Debate de Año Nuevo

En Alemania, la venta de fuegos artificiales solo está permitida en los tres últimos días del año, específicamente el 29, 30 y 31 de diciembre. Aunque son parte esencial de las celebraciones de fin de año para muchos, hay quienes viven estos momentos con angustia y trauma debido al ruido y la imprevisibilidad.

Las Consecuencias para los Animales

Malte Zierden, un activista de los derechos de los animales, es una de las voces más destacadas en la lucha contra los fuegos artificiales. «El ruido repentino causa un gran sufrimiento a los animales. Lo que es una celebración alegre para nosotros, se convierte en una experiencia aterradora para ellos», destaca Zierden, quien tiene más de un millón de seguidores en Instagram gracias a su trabajo de concienciación sobre el bienestar animal.

Un Riesgo para la Vida de Muchas Criaturas

El impacto de los fuegos artificiales no se limita a los animales domésticos. Tom Terveer, de la organización Notpfote, enfatiza que el estrés y la confusión provocados por los estallidos pueden ser devastadores incluso para la fauna silvestre, como aves y erizos. «Cada año, cientos de perros se pierden durante la celebración de Año Nuevo, y muchos de ellos nunca vuelven a casa», advirtió Terveer.

Un Llamado a la Acción

Zierden y otros defensores de los derechos de los animales están promoviendo una petición que ya cuenta con más de 2.4 millones de firmas, exigiendo una prohibición general de los fuegos artificiales. A pesar de este creciente apoyo, un 69% de los alemanes siguen considerando que los fuegos artificiales son indispensables para la celebración del nuevo año.

Un Cambio de Consciencia Necesario

«Es fundamental que evaluemos qué costo estamos dispuestos a pagar por nuestras tradiciones», reflexiona Zierden. “La compasión puede cambiar comportamientos más eficazmente que cualquier prohibición”. Para él, el verdadero objetivo es fomentar una comprensión que lleve a un cambio en la forma en que se tratan a los animales.

Un Futuro Más Humano

Zierden sueña con un mundo donde los animales no sean considerados un daño colateral en nuestras celebraciones, sino que sean vistos como seres esenciales en nuestra sociedad. «Nuestra manera de tratarlos dice mucho sobre el futuro que queremos construir”, concluye.