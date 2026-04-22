Coca-Cola confirma inversión de USD 1.400 M a pesar de la tensión en el consumo local

La gigante de las bebidas amplía su apuesta en el país en medio de un complicado panorama económico, confiando en el potencial argentino.

Inversiones significativas en tiempos difíciles

En medio de una notable caída del consumo y un enfriamiento en las ventas minoristas, Coca-Cola ha decidido mantener su plan de inversión en Argentina. Bruno Pietracci, presidente de la compañía para América Latina, visitó el país para reforzar un programa de inversiones que asciende a USD 1.400 millones. Esta estrategia busca optimizar la infraestructura productiva y mejorar el servicio a miles de comercios en un escenario desafiante.

Visita al nuevo centro de distribución en Buenos Aires

Pietracci recorrió el centro de distribución «Nuevo Norte», ubicado en el Parque Logístico de Camino del Buen Ayre, en Tres de Febrero. Esta instalación, que requirió una inversión de USD 51 millones por parte de Coca-Cola Femsa, es clave para mejorar la eficiencia logística en la capital y sus alrededores.

Confianza en el mercado argentino

Durante su visita, el ejecutivo transmitió un mensaje de confianza hacia el mercado local, afirmando: “Coca-Cola cree en el potencial de Argentina”. Además, delineó los objetivos de la empresa: “Estamos comprometidos a seguir invirtiendo para fortalecer nuestras operaciones, generar empleo y apoyar el desarrollo de las comunidades».

Desembolsos en la cadena de valor

La firma también ha estado invirtiendo en otros eslabones de su cadena de valor. En 2025, Reginald Lee, el primer embotellador de Coca-Cola en el país, planea incorporar una nueva línea de producción en su planta de Ranelagh, lo que implicará un presupuesto de USD 18,5 millones.

Además, en 2024, Coca-Cola Andina Argentina destinará USD 40 millones para una nueva línea de envases retornables en Mendoza, posicionando esta planta como una de las más avanzadas tecnológicamente en Sudamérica.

Sustentabilidad y generación de empleo

Coca-Cola también destaca su enfoque en la sostenibilidad. La implementación de envases retornables contribuye a la reducción del uso de materiales vírgenes, ya que estos recipientes pueden reutilizarse hasta 25 veces. Esta estrategia también impulsa el desarrollo de soluciones más eficientes energéticamente en sus instalaciones.

En un contexto laboral difícil, estas inversiones generan un impacto positivo. La red de Coca-Cola y sus embotelladores locales aporta más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Argentina.

Un respaldo tras 83 años de presencia

La visita de Pietracci a Argentina simboliza un respaldo a la filial local en un periodo de intensas transformaciones económicas. A través de su plan de obras logísticas e industriales, Coca-Cola reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y apuesta por la innovación como clave para enfrentar la caída del consumo.