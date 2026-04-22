El juez Lijo abre investigación sobre préstamos del Banco Nación y ordena auditoría a la AGN

Investigan Créditos Hipotecarios Irregulares Otorgados por el Banco Nación a Funcionarios

Una trama de sospechas se desarrolla en torno a créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a dirigentes de la libertad. El juez federal Ariel Lijo ha comenzado una investigación que podría desentrañar irregularidades en el proceso de concesión.

El origen de la investigación El juez Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, ha emitido una resolución para evaluar si los préstamos hipotecarios, que suman 2.500 millones de pesos y benefician a varios funcionarios, fueron entregados cumpliendo con la normativa vigente. En total, se están revisando al menos nueve créditos.

Preguntas que generan inquietud La asignación de estos créditos, entre los cuales los montos oscilan entre 200.000 y 315.000 dólares, despierta numerosas interrogantes: ¿Hubo favoritismo en su concesión? ¿Los importes reflejan los ingresos de los beneficiarios? ¿Se cumplieron los procedimientos establecidos por el Banco Nación?

Delitos bajo la lupa La investigación se centra en cargos como administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El magistrado Lijo también indaga sobre Manuel Adorni, mientras que varias denuncias se han consolidado en su juzgado.

Irregularidades posibles en los créditos El foco de la fiscalía está en determinar si hubo irregularidades durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación, específicamente en la concesión de privilegios a funcionarios y poderosos. Se estudia si los créditos se otorgaron sin respetar la normativa financiera y si los beneficiarios presentaban algún tipo de influencia política.

Requerimientos de documentación El juez ha solicitado al Banco Central que proporcione información sobre el marco normativo de los créditos y si se realizaron flexibilizaciones desde diciembre de 2023. También se piden los legajos completos de los créditos asignados a las personas investigadas, incluyendo recibos de sueldo y posibles reportes de operaciones sospechosas.

Exámenes a la política crediticia Asimismo, se busca un informe que compare las cifras de créditos otorgados a funcionarios con el restante de la cartera de clientes del banco. Se prevé que la Jefatura de Gabinete y la Cámara de Diputados confirmen los roles de los beneficiarios al momento de recibir los préstamos.

Defensa del gobierno y el Banco Nación Ante las acusaciones, el gobierno ha negado cualquier irregularidad, explicando que existe un programa de créditos destinado a empleados públicos que permite un financiamiento de hasta el 90% de la vivienda. Este programa, aseguran, fue empleado para quienes reciben los créditos investigados.