Morgan Stanley Liga Millones en Bitcoin a Través de Su ETF

El reciente lanzamiento del Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF ha captado la atención del mundo financiero, acumulando más de 100 millones de dólares en Bitcoin en tiempo récord.

El Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF (MSBT) realizó su debut a principios de abril y se ha transformado en uno de los activos más discutidos dentro del entorno cripto.

Hasta el momento, logró recaudar 103 millones de dólares en flujos netos solo durante sus primeros días de operación.

MSBT: Un Nuevo Jugador en el Mercado Cripto

Con una comision de gestión de 0,14%, la más accesible del sector, el MSBT ha atraído tanto a inversores individuales como institucionales. Este rendimiento inicial ha superado al ETF de WisdomTree, que está en el mercado desde 2024.

Durante su primera semana, el ETF reportó un flujo promedio de 17,2 millones de dólares por día, demostrando el creciente interés en productos regulados que ofrecen exposición al Bitcoin. La estrategia de Morgan Stanley busca consolidar su posición en un mercado competitivo, aprovechando su vasta red de 16,000 asesores financieros para promocionar el producto a clientes de alto patrimonio.

Competencia y Ventajas del Morgan Stanley Bitcoin Trust

El banco está en una carrera por recuperar el terreno perdido frente a competidores como BlackRock, Fidelity y Franklin Templeton, que ya disponen de productos similares. Sin embargo, la baja comisión del MSBT lo convierte en una opción atractiva frente a ETF como el Grayscale GBTC, que ha experimentado salidas netas significativas.

Un Contexto Favorable para las Inversiones en Cripto

La introducción del MSBT coincide con un aumento en el precio del Bitcoin, que ha superado los 75,000 dólares en abril de 2026. Durante este periodo, otros ETF de Bitcoin han registrado casi 1,000 millones de dólares en entradas netas en un lapso de cinco días, consolidando una tendencia hacia la institucionalización del mercado cripto.

A pesar de que ETFs más grandes como los de BlackRock y Fidelity continúan liderando, con flujos diarios de más de 200 millones de dólares, el rendimiento inicial de Morgan Stanley indica que podría convertirse en un competidor fuerte en el futuro, siempre y cuando mantenga este impulso.