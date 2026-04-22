Boca podría alinear a suplentes en su visita a Defensa

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, está preparando un equipo diferente para el encuentro del jueves contra Defensa y Justicia, en la decimosexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Rotaciones en el Plantel

Debido al agotador calendario deportivo, que incluyó un reciente triunfo 3-0 sobre Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores y una victoria 1-0 en el Superclásico contra River, Úbeda prioriza la rotación del equipo titular.

Ander Herrera Podría Ser Clave

Una de las novedades en el esquema podría ser la inclusión de Ander Herrera como titular. El mediocampista, quien ha demostrado ser una opción confiable desde el banco, tiene la oportunidad de brillar en este partido crucial.

Leandro Paredes y su Salud Física

El capitán Leandro Paredes, que marcó el gol del triunfo en el Superclásico, no estaría en la alineación inicial debido a una sobrecarga muscular. Úbeda prefiere asegurarse de que llegue en óptimas condiciones para el próximo encuentro en la Libertadores.

Cambios en la Defensa

Las modificaciones también impactarán a la defensa, donde jugadores que participaron en el Superclásico podrían ser reemplazados por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. Este cambio busca mantener la frescura del equipo en una etapa decisiva del torneo.

Oportunidades para Nuevos Jugadores

Otros futbolistas que buscan causar impacto son Alan Velasco, Tomás Belmonte, Milton Giménez y el recuperado Exequiel Zeballos. Este último, tras una larga inactividad por lesión, busca recuperar su lugar y sumar minutos en la cancha.

Racha Positiva de Boca Juniors

Boca Juniors vive un excelente momento en el torneo, con un invicto de 13 partidos que lo posiciona fuerte en la Zona A del Torneo Apertura y como líder en el Grupo D de la Copa Libertadores. La expectativa crece en el club, que se prepara para seguir compitiendo en alto nivel.