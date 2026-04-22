Indican al Southern Poverty Law Center por Fraude Federal durante la Administración Trump

La organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC) enfrenta graves acusaciones de fraude federal, luego de que el Departamento de Justicia revelara una investigación sobre el manejo de pagos a informantes dentro de grupos extremistas como el Ku Klux Klan.

Acusaciones Serias contra la SPLC

El jefe ejecutivo de la SPLC, Bryan Fair, refutó las acusaciones, calificándolas de “falsas” y reafirmó que la organización continuaría su lucha por la justicia y los derechos civiles. Según el Departamento de Justicia, un gran jurado en Alabama emitió una acusación de 11 cargos que incluyen fraude bancario y conspiración para lavado de dinero.

Detalles de la Investigación

Las autoridades afirman que la SPLC desvió más de 3 millones de dólares a informantes encubiertos entre 2014 y 2023 a través de entidades ficticias. Estas entidades, con nombres como “Centro de Agencia Investigativa”, fueron creadas para ocultar estas transacciones. Los fiscales sostienen que la organización engañó a sus donantes, ya que las donaciones se usaron para pagar a líderes en grupos violentos en lugar de desmantelarlos.

Reacciones de las Autoridades

Todd Blanche, el fiscal general interino, argumentó que la SPLC estaba operando en contraposición a lo que comunicaba a sus donantes. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, calificó como “grave violación” el programa de informantes pagados.

Desafíos Legales a la Vista

El exfiscal federal Andrew Tessman apuntó que probar la intención de defraudar en un ente corporativo es, por lo general, un desafío complicado. Sin embargo, hay esperanzas de que se pueda probar que la SPLC hizo declaraciones falsas a las instituciones bancarias, lo cual podría resultar en cargos significativos.

Defensa de la SPLC

A pesar de las acusaciones, Fair defendió el programa de informantes, afirmando que fue crucial para salvar vidas en un contexto donde la amenaza de violencia es constante. Reveló, además, que aunque la SPLC dejó de utilizar informantes pagados recientemente, reconoce la importancia de su labor en la vigilancia de grupos extremistas.

El contexto político actual

La investigación se enmarca en un clima de mayor escrutinio hacia organizaciones que se oponen a las políticas del actual gobierno. La SPLC ha sido históricamente objeto de críticas por su categorización de ciertos grupos de derecha como “grupos de odio”. Recientemente, el FBI ha desvinculado su relación con la organización, citando alegaciones de difamación hacia grupos conservadores.

El Futuro de la SPLC

La SPLC se encuentra en una encrucijada, defendiendo su legado frente a acusaciones que cuestionan su integridad. Fair concluyó mencionando que “lucharán contra el odio” y continuarán buscando un mundo más justo y seguro para todos.