Alfabetización Digital: Una Urgencia Ineludible

Crece la Alarma: Amenazas de Tiroteo en Colegios Argentinos

Las últimas semanas han sido turbulentas para muchos colegios en Argentina, donde diversos peligros han sido reportados desde la Capital hasta Tucumán, Córdoba, Mendoza y más. Mensajes intimidantes, graffitis y publicaciones que han tomado fuerza en redes sociales siembran el pánico entre estudiantes y padres.

El primer paso ante estos incidentes suele ser la misma reacción: presencia policial, suspensión de clases y comunicados oficiales. Sin embargo, estas medidas son solo parte de la solución.

El Origen de la Amenaza: Redes Sociales

El fenómeno que estamos enfrentando no se origina en una simple pared, sino en el vasto mundo digital. Los mensajes amenazantes que han derivado en preocupación pública se conocen como hoaxes, y se difunden con rapidez a través de plataformas como TikTok, Instagram y WhatsApp. Un usuario publica un mensaje, otros lo comparten y, sin comprender la gravedad, los adolescentes lo amplifican, creando una ola de temor innecesario.

La Educación Frente a la Intimidación

Esto no es un juego ni una broma inofensiva; se trata de un acto de intimidación que exige una respuesta adecuada desde el ámbito educativo. La escuela tiene un papel crucial que desempeñar, y es vital que se aborde esta problemática no solo desde el protocolo de seguridad, sino también desde el aula.

Responder a la Amenaza con Educación

La manera en que abordemos esta situación en el entorno escolar es fundamental. Es necesario:

No minimizar ni exagerar. Se debe hablar abiertamente sobre el tema, distinguiendo entre bromas, rumores y amenazas reales.

Educación sobre el hoax : Comprender su naturaleza y el impacto que generan al viralizarse.

: Comprender su naturaleza y el impacto que generan al viralizarse. Fomentar el diálogo sobre la responsabilidad en redes sociales como una conversación genuina, donde los jóvenes tengan voz.

Prioridad en la Alfabetización Digital

Es crucial que la alfabetización digital crítica no sea considerada una asignatura opcional en el currículo, sino que se convierta en un eje central en la vida escolar. Hoy más que nunca, es esencial educar a los estudiantes sobre cómo navegar este complejo entorno digital.

El Rol de las Familias

Las familias cuentan también con un papel importante. Las autoridades educativas instan a los padres a dialogar sobre estas problemáticas, pero es fundamental que el enfoque no se limite a “¿enviaste algo?”, sino que promueva la reflexión: “¿por qué esto puede causar daño?”

Las Consecuencias del Miedo

El temor provocado por estas amenazas, aunque sean infundadas, es real. Es crucial que tanto alumnos como docentes comprendan que lo que se viraliza puede tener un efecto tangible en la vida cotidiana: desde la ansiedad de la maestra que entra al aula angustiada, hasta el alumno que decide no asistir por miedo, afectando a toda la comunidad.

La escuela no puede resolver de forma aislada la problemática que surgen en las redes, pero sí es un espacio fundamental para aprender a interpretarlos y actuar con responsabilidad. La urgencia de incorporar la enseñanza de la ciudadanía digital no podría ser más evidente.

* El autor es especialista en Educación y Magíster en Política y Administración de la Educación.