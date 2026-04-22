China refuerza lazos con industriales argentinos frente al modelo Milei

A pesar del acercamiento de la administración de Javier Milei a Estados Unidos, China no cesa su avance en el tejido productivo argentino, activando relaciones paralelas para fortalecer su influencia.

La maquinaria económica china sigue su curso en Argentina, buscando insertar estrategias que trasciendan el congelamiento de la obra pública dispuesto por el gobierno. Utilizando un enfoque de diplomacia subnacional y alianzas con provincias y sectores industriales, Beijing intenta consolidar su presencia en el país, independientemente de las tensiones diplomáticas.

China y su Injerencia en la Industria Nacional

Un claro ejemplo de esto fue la reciente jornada de formación técnica organizada por el exembajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, destinada a los integrantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). Allí, se exploró el modelo de desarrollo chino, buscando transferir herramientas valiosas para la industria local.

Metalurgia: Pilar Fundamental para la Industria

Bajo el lema «Sin metalurgia fuerte, no hay industrialización sostenible», se destacó la importancia del sector metalúrgico como base para áreas críticas como la construcción, la infraestructura y la defensa. Vaca Narvaja recordó que China produce más del 50% del acero a nivel mundial y está en plena transformación hacia una industria verde que incluye inteligencia artificial y eficiencia energética.

Misión Comercial a China: Un Vínculo Estratégico

Adimra planea realizar una misión comercial a China, con el objetivo de observar in situ las operaciones de empresas, parques industriales y centros tecnológicos. Esta iniciativa se complementará con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Sinólogos, que colaborará con especialistas universitarios para adaptar el modelo asiático a las dinámicas locales.

Advertencia Sobre el Futuro Geopolítico

Durante su visita a China, Vaca Narvaja se reunió con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, actual presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, y advirtió que el retiro de Argentina de este bloque fue un error que debe ser corregido urgentemente. Según sus declaraciones, el mundo enfrenta una transformación estructural que requiere de alianzas de largo plazo.

Impacto de la Parálisis en Contratos Clave

El divorcio geopolítico ha llevado a la suspensión de contratos significativos, con un total de diez iniciativas de infraestructura valoradas en aproximadamente USD 10.000 millones en espera debido a decisiones del gobierno. Estas incluyen proyectos en energía y transporte que son esenciales para el desarrollo del país.

Nuevas Rutas de Colaboración a Nivel Provincial

Ante las restricciones del gobierno nacional, China está pivoteando su influencia hacia los gobiernos provinciales. Vaca Narvaja coordina la participación de una delegación argentina en la SIAL China, una de las ferias de alimentos más relevantes a nivel mundial, programada para mayo. Esta estrategia se realza con esfuerzos en poder blando, incluyendo vínculos culturales y mediáticos.