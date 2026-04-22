Revés judicial para Alberto Fernández: Procesamiento confirmado y juicio oral por violencia de género avanza

El exmandatario argentino se encuentra en una situación complicada tras el rechazo de su apelación en un caso por presunta violencia de género.

Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, ha sufrido un golpe significativo en su batalla legal. La decisión del juez Daniel Rafecas de rechazar su apelación deja la causa por presunta violencia de género contra Fabiola Yáñez en un estado que permite avanzar hacia un juicio oral. Esta resolución confirma el procesamiento inicial, lo cual significa que el exlíder se verá obligado a enfrentar un tribunal que examinará las evidencias acumuladas durante la investigación.

Las acusaciones que pesan sobre Fernández

Fernández está imputado por un episodio de violencia física leve y uno de lesiones graves agravadas por el vínculo, abuso de poder, autoridad y amenazas coercitivas. Según los informes, se le acusa de haber causado lesiones a Yáñez, entre ellas un golpe en la cara que le provocó un daño ocular y un episodio de forcejeo que resultó en hematomas.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez en una imagen de archivo

La decisión judicial y las pruebas presentadas

El tribunal consideró que existen suficientes pruebas para proceder con el juicio. Entre las evidencias se incluyen testimonios, fotografías y videos que sustentan las denuncias, así como evidencias de maltrato psicológico y hostigamiento por parte del exmandatario.

Las denuncias abarcan un periodo extenso, incluyendo tanto el tiempo en que Fernández ocupó la presidencia como años anteriores y posteriores. Los hechos de violencia habrían ocurrido repetidamente en la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente.

La defensa de Alberto Fernández

Fernández ha negado sistemáticamente las acusaciones y sostiene que los sucesos no ocurrieron como fueron descritos. Su defensa, liderada por la abogada Silvina Carreiro, ha cuestionado la validez de las pruebas recogidas, alegando que son contaminadas y pidiendo la nulidad de todas las resoluciones emitidas hasta ahora.

Alberto Fernández con su abogado Julián Ercolini

Su estrategia incluye argüir que hay una falta de motivación en las decisiones judiciales previas y que las pruebas deben considerarse inválidas. Además, la defensa ha planteado dudas sobre la salud mental de Yáñez, parte de su postura para debilitar las acusaciones.

El contexto de la relación

Desde el inicio de la relación en 2016, se ha señalado que los episodios de violencia y manipulación han sido recurrentes, afectando gravemente la salud emocional de Yáñez. A medida que avanza el caso, se revela la complejidad de la dinámica de poder en la pareja y el impacto de las acciones de Fernández.

El análisis de la violencia en este caso resalta el desequilibrio en la relación, donde el poder del expresidente ha sido culpable de crear una atmósfera de miedo y control.

Video que ha sido presentado como parte de la evidencia en la causa

El siguiente paso del proceso judicial será el juicio oral, donde se debatirán todas las circunstancias y evidencias que rodean este caso polémico, que no solo afecta a la imagen pública de Fernández sino que también aborda un tema crítico y sensible en la sociedad actual.