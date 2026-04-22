Solo el 20% de los empleados domina el uso de la IA en su trabajo

Un reciente informe de Accenture revela una alarmante falta de preparación en el ámbito laboral, donde solo el 19% de los empleados confía en tener las habilidades necesarias para adaptarse a un entorno dominado por la inteligencia artificial.

Este estudio, presentado en Buenos Aires, pone de manifiesto la brecha entre las expectativas de las empresas y la realidad de sus equipos. El análisis identifica un grupo vanguardista de compañías, denominadas Talent Reinventors, que han sabido aprovechar la IA para mejorar su rendimiento y la experiencia de sus colaboradores.

La necesidad urgente de adaptación al uso de la IA

El estudio, que aborda las opiniones de 1.320 ejecutivos de alta dirección y 4.560 empleados de diversas industrias en 12 países, destaca que solo un 18% de las organizaciones adoptan la estrategia adecuada respecto al talento y la creación de valor.

Las empresas que pertenecen a este grupo innovador han registrado un incremento del 1,8% en sus ventas y un aumento del 1,4% en sus ingresos durante 2025. Además, tienen seis veces más probabilidades de ofrecer experiencias de calidad para sus empleados y siete veces más de fortalecer su cultura organizacional.

Un modelo de gestión innovador

Georgina Barrán, jefa de Recursos Humanos de Accenture en Argentina, señala que el secreto está en un modelo de gestión que combina habilidades humanas con inteligencia artificial.

«Esta estrategia transforma los roles laborales en torno a metas compartidas. La IA y los datos actúan como soporte, pero el foco está en rediseñar el trabajo para ayudar que las personas avancen en sus carreras», enfatiza Barrán.

El informe resalta seis características clave de las empresas denominadas Talent Reinventors:

1. Comunicación clara de objetivos

2. Uso eficiente del tiempo a través de análisis avanzados

3. Movilidad interna del talento

4. Aprendizaje colaborativo entre humanos e IA

5. Liderazgo innovador

6. Experiencias personalizadas para cada colaborador

En todos los casos, la IA se presenta como una herramienta para ofrecer visibilidad sobre habilidades, anticipar problemas como el burnout y guiar trayectorias profesionales con un enfoque personalizado en el desarrollo.

Una brecha de comunicación preocupante

Los hallazgos son contundentes: solo el 18% de los empleados considera que los líderes han comunicado de manera efectiva cómo enfrentarán los cambios en 2026. Además, solo el 27% se siente cómodo al delegar tareas a la inteligencia artificial.

Las empresas que adoptan este enfoque tienen 7,6 veces más probabilidades de garantizar que los empleados realicen un trabajo significativo y alineado con los objetivos organizacionales, y 16,5 veces más de contar con inventarios de habilidades analizados por IA.

Falta de movilidad interna

El informe también revela que el 69% de las empresas aún depende de contrataciones externas, mientras que solo el 7% utiliza plataformas impulsadas por IA para fomentar la movilidad dentro de la organización.

Los trabajadores destacan que las trayectorias profesionales no son claras y que la capacitación específica en habilidades futuras es la herramienta principal que podría acelerar su desarrollo profesional.