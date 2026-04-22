México anticipa el inicio de la temporada de lluvias 2026 en esta fecha

Se acerca la temporada de lluvias en México: Preparativos y pronósticos para 2026

Con el inicio de la temporada de lluvias, se anticipan intensas precipitaciones en diversas regiones del país, destacando la importancia de la preparación y la gestión del riesgo ante posibles inundaciones.

La temporada de lluvias en México se inaugurará oficialmente el 15 de mayo y se extenderá hasta la primera quincena de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este periodo es fundamental para la gestión del agua y la protección de infraestructuras frente a los riesgos asociados a las lluvias intensas.

Un ciclo de cuidados y precauciones

A medida que se acerca esta etapa, la población y las autoridades comienzan a movilizarse para prevenir daños. La coincidencia del inicio de las lluvias con la llegada de ciclones tropicales implica que no todas las precipitaciones provendrán de estos fenómenos, pero su impacto puede ser significativo.

Las experiencias pasadas indican que, desde mediados de mayo, las lluvias se intensifican, lo que hace que la preparación se vuelva crucial. La planificación anticipada es esencial para minimizar riesgos a la infraestructura urbana, que podría verse comprometida si no se llevan a cabo limpieza y mantenimiento en sistemas de drenaje y canales.

Pronósticos y medidas preventivas para 2026

De acuerdo con el SMN, se espera que el acumulado de lluvias para junio de 2026 sea de 109.1 milímetros, superando el promedio histórico de 99.8 milímetros de las últimas décadas. Este pronóstico señala un inicio más lluvioso de lo habitual, lo que refuerza la necesidad de acciones preventivas en las áreas más afectadas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha intensificado sus operativos de limpieza y desazolve en distintas partes del país, logrando limpiar más de 1,463 pozos de drenaje y 119,500 metros de ductos, beneficiando a cerca de 109,000 personas. En el Valle de México, se han retirado más de 115 toneladas de residuos de infraestructuras hidráulicas para evitar obstrucciones durante las lluvias.

Responsabilidad compartida ante el riesgo

La colaboración de la ciudadanía es fundamental. Las autoridades instan a los habitantes a no arrojar basura en calles, canales y cuerpos de agua, ya que estos desechos pueden obstruir los sistemas de drenaje, aumentando el riesgo de inundaciones y daños a bienes y servicios.

Los gobiernos locales deben reforzar la recolección y gestión adecuada de residuos, acciones clave para mantener la infraestructura operativa durante el periodo lluvioso. La prevención y la responsabilidad colectiva son esenciales para proteger a la población y reducir riesgos.

Preparación y prevención: claves para la seguridad

Saber que el ciclo de lluvias se extiende de mayo a octubre permite a las autoridades y a la ciudadanía organizar operativos efectivos, difundir recomendaciones de autoprotección y preparar infraestructuras adecuadamente.

El comienzo de las lluvias representa un desafío para los sistemas de drenaje, resaltando la necesidad de anticipar medidas que protejan bienes y aseguren la seguridad de las comunidades. La Coordinación Nacional de Protección Civil y el SMN recomiendan a la población mantenerse informada sobre las alertas y tener un plan de emergencia familiar.

Las lluvias de 2026 se prevén superiores al promedio, aunque con volúmenes menores que en los años anteriores. Así, la preparación y la prevención continúan siendo las mejores herramientas para afrontar la inminente temporada de lluvias en México.