Coinbase lanza stablecoins personalizadas para empresas y pagos

Coinbase da un paso significativo hacia la personalización de las monedas digitales con el desarrollo de USDF, una stablecoin diseñada para empresas y transacciones globales. Esta innovación promete revolucionar cómo las organizaciones manejan sus finanzas en el ámbito cripto.

Coinbase se prepara para implementar stablecoins personalizadas y ha comenzado a ejecutar pruebas con USDF, un token respaldado por dólares, a través de su plataforma. Este desarrollo representa una parte crucial del programa «Coinbase Custom Stablecoins», que permitirá a las empresas crear sus propios tokens dentro del ecosistema Coinbase.

Características Clave de USDF

Actualmente, USDF está en una fase de prueba en el exchange de Coinbase, aunque aún no está habilitada para operaciones por parte de los usuarios. La compañía afirmó en un comunicado en X que, «hemos habilitado USDF para realizar pruebas operativas. Sin embargo, en esta etapa todavía no es posible hacer depósitos, retiros o transacciones».

Este nuevo sistema permitirá a las empresas emitir sus propias stablecoins, recibir recompensas por su uso y facilitar la transferencia de fondos entre blockchains que sean compatibles con Coinbase. Los tokens estarán garantizados por USDC de Circle, un importante socio en el ámbito de las stablecoins.

Disponibilidad y Futuro de USDF

Desarrollada por Flipcash, USDF tiene previsto su lanzamiento completo para principios de 2026, momento en el que se posicionará como la stablecoin principal de la aplicación de Coinbase. Adicionalmente, plataformas como Solflare y R2 están trabajando en colaboración con Coinbase para ofrecer soluciones similares.

El Mercado en Expansión de las Stablecoins

Las stablecoins juegan un papel crucial en el modelo de negocio de Coinbase, que en el cuarto trimestre generó casi 247 millones de dólares en ingresos relacionados con estas criptomonedas. En este contexto, Coinbase está instando al Congreso de EE.UU. a que las nuevas regulaciones no restrinjan las recompensas asociadas con las stablecoins.

El mercado global de stablecoins ha alcanzado ya los 312.600 millones de dólares, y el Tesoro de EE.UU. estima que podría crecer hasta 2 billones de dólares para 2028. Según Bloomberg, se espera que los flujos de pagos utilizando stablecoins aumenten a un ritmo del 81% anual, alcanzando 56,6 billones de dólares para 2030.

Con este avance, Coinbase se posiciona firmemente como un proveedor de soluciones financieras basadas en stablecoins, centrándose en el mercado corporativo, los pagos globales y la tokenización de servicios financieros.