Reforma laboral: De la Sota critica que no fomenta el empleo genuino ni mejora las condiciones de trabajo.

La diputada nacional Natalia de la Sota manifiesta su rechazo al proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Javier Milei, defendiendo la dignidad de los trabajadores de Argentina.

La diputada nacional Natalia de la Sota ha dejado en claro su postura al rechazar el bloque de reformas laborales impulsado por el presidente Javier Milei. Esta decisión se enmarca dentro de una defensa de los derechos laborales en el país, mostrando su apoyo a los trabajadores.

Detrimento de los derechos laborales

En un reciente mensaje en su cuenta de “X”, De la Sota compartió su respaldo al Secretario General de la @UOM_Cordoba, Rubén Urbano, en un acto que se llevará a cabo en Córdoba. “Este evento es una protesta en defensa de la dignidad de los trabajadores”, señaló.

La legisladora del bloque Defendamos Córdoba criticó el proyecto, afirmando que fue elaborado sin consultar a los trabajadores y sus organizaciones. “Es un intento de legitimar la precarización laboral en Argentina,” argumentó De la Sota.

Una reforma sin representación

De la Sota enfatizó que “la legislación laboral debe actualizarse, pero no puede hacerse sin la participación activa de los trabajadores y en contra de sus intereses”. Su postura resalta la necesidad de una discusión más inclusiva en la creación de políticas laborales.

Compromiso firme y claro

Con claridad, la diputada expresó: “Este proyecto no busca generar empleo genuino, sino que retrocede las condiciones laborales.” Al respecto, enfatizó: “Mi voto en la Cámara de Diputados será negativo”.

De la Sota también hizo un llamado a sus colegas: “Convoco a los diputados y senadores de Córdoba a adoptar una posición firme contra esta reforma, en defensa de los derechos de nuestros trabajadores.”