Caracas en la Noche: Un Thriller sobre Asedio y Caos en la Venezuela Actual

La nueva película "Aún es de Noche en Caracas" nos sumerge en la vida de Adelaida, una joven atrapada en la tormenta política y social de Venezuela. Una obra que va más allá de la ideología y se adentra en lo humano, mostrando la lucha y el miedo cotidiano.

Un Thriller Emocional en Tiempos de Crisis

Esta adaptación de la novela «La hija de la española» de Karina Sainz Borgo, dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, logra que el espectador sienta la angustia de los protagonistas en lugar de limitarse a explicar la situación política del país. Desde la primera escena, se establece un tono de thriller conmovedor que atrapa el interés del público.

Adelaida: Una Vida en Medio del Caos

Interpretada por la actriz colombiana Natalia Reyes, Adelaida viene lidiando con la enfermedad de su madre, quien padecía cáncer. Para tratarla, se adentra en el oscuro mundo del mercado negro, un reflejo de la desoladora situación que enfrenta la población venezolana. Pero su vida da un giro inesperado: después de perder a su madre, su hogar es invadido por militantes que se apropian de su espacio bajo la justificación de la revolución bolivariana.

Encuentro con el Peligro

En medio de su desamparo, Adelaida se encuentra con Santiago (Moisés Angola), un enigmático personaje que la rescata durante una redada. La ambigüedad de Santiago plantea muchas preguntas: ¿Quién es realmente? ¿Puede confiar en él? Estas intrigas añaden una capa adicional de tensión a la narrativa.

Una Película de Emociones Intensas

«Aún es de Noche en Caracas» es un retrato desgarrador de la incertidumbre. La angustia de Adelaida y de quienes la rodean es palpable, creando una atmósfera de vigilancia y desesperanza. A lo largo de la película, la protagonista lucha por encontrar una salida, deseando escapar de una realidad que parece no ofrecerle alternativas.

Una Producción Auténtica

Filmada mayormente en México y con algunas escenas clandestinas en Caracas, la dirección cuidadosa de Rondón permite que el talento de Reyes brille, a pesar de su inexperiencia. La presencia de Edgar Ramírez como su pareja añade credibilidad a la historia, contribuyendo a la intensidad emocional que permea en cada escena.

Un Reconocimiento Internacional

La directora Mariana Rondón, conocida por «Pelo malo», ha recibido múltiples reconocimientos en festivales internacionales. “Aún es de Noche en Caracas” tuvo su estreno mundial en una sección paralela del Festival de Venecia y su première norteamericana en Toronto, consolidando su relevancia en el panorama cinematográfico actual.

Datos de la Película

Título: Aún es de Noche en Caracas

Género: Drama

Producción: Venezuela / México, 2025

Duración: 96 minutos, SAM 16

Directores: Mariana Rondón y Marité Ugás

Elenco: Natalia Reyes, Edgar Ramírez, Moisés Angola, Samantha Castillo.

Salas: Hoyts Abasto y Unicenter, Cinépolis Recoleta, Pilar y Avellaneda, Showcase Belgrano.