Top Búsquedas Digitales en Argentina: Lo Más Buscado por los Usuarios en 2025, Según Mercado Libre

El informe MELI Trends Argentina 2025, realizado por Mercado Libre, desglosa cómo ha cambiado el comportamiento de compra online en el país en el último año, destacando las categorías más buscadas y los momentos de mayor interés entre los consumidores argentinos.

Este análisis se basa en millones de búsquedas realizadas en la plataforma y pone de manifiesto cómo eventos culturales y fenómenos virales han influido en el consumo, generando oportunidades comerciales en diversas áreas.

Un Auge en la Cultura K-Pop y otros Fenómenos Virales

Entre los hallazgos más significativos, destaca el notable incremento en el interés por el K-Pop, que alcanzó 15,7 millones de búsquedas el año pasado. Este fenómeno se vio impulsado por el estreno de K-Pop Demon Hunters en junio, provocando un aumento en la demanda de figuritas, disfraces y otros productos relacionados.

Además, tendencias como los bebés reborn experimentaron un asombroso crecimiento del 858% en búsquedas, alcanzando su cúspide en agosto. También, términos como “Brainrot” y “Lilo y Stitch” atrajeron millones de consultas, reafirmando su impacto en el comercio.

Ciencia y Entretenimiento: Motores de Búsqueda

El informe también indica un gran incremento en las búsquedas relacionadas con la divulgación científica. Productos como microscopios (1,1 millones), telescopios (1,2 millones) y juegos científicos (305.000) vieron un aumento en la demanda, siendo agosto el mes más destacado.

Esto coincide con eventos mediáticos como la transmisión de la expedición submarina del CONICET, que también generó un alza en las búsquedas sobre temas científicos.

En el ámbito cultural, los lanzamientos en plataformas como Netflix han revitalizado el interés por algunas obras literarias. Por ejemplo, El Eternauta se consolidó como el libro más buscado durante mayo, coincidiendo con el estreno de su serie, con un impresionante 450.000 búsquedas.

Moda, Gastronomía y Tecnología: Novedades Comerciales

En el sector moda, se destacó el color Mocha Mousse como tendencia de 2025, lo que generó un aumento en las búsquedas de ropa y accesorios. Además, eventos musicales dispararon la demanda de prendas como remeras y gorros, alcanzando un total de 1,5 millones en búsquedas.

La gastronomía también es un protagonista clave. Ingredientes como el pistacho (1,2 millones) y el hibiscus (650.000), junto con bebidas gourmet, como el cappuccino y el café en cápsulas, concentraron 5,3 millones de búsquedas, reflejando la evolución de los hábitos alimenticios.

Finalmente, la categoría de tecnología sigue siendo fundamental en el comercio digital, con más de 1.000 millones de búsquedas en productos. Los artículos de conectividad, como notebooks (1,5 millones) y auriculares (2,3 millones), junto con el equipamiento gamer (más de 67,5 millones), destacan en este escenario, consolidando al comercio electrónico como un indicador clave de la demanda en Argentina.