¡Colecciona las figuras de los campeones del mundo!

Lleva a Casa a los Héroes de Qatar: Nuevas Figuras de la Selección Argentina

¡La emoción por el Mundial sigue viva! A partir de hoy, los fanáticos de la Selección Argentina pueden adquirir una colección única de figuras que rinde homenaje a los campeones del mundo en Qatar.

El sueño de tener a los ídolos del fútbol argentino en casa se hace realidad. Con la nueva colección «Campeones del Mundo», compuesta por 20 figuras impresionantes de los jugadores que nos hicieron vibrar en la Copa del Mundo, podrás revivir esos momentos inolvidables. Además, cuenta con la presencia destacada del técnico Lionel Scaloni y su adjunto Pablo Aimar.

Las Estrellas de la Scaloneta en tu Hogar

Desde hoy, puedes hacerte con las figuras de emblemáticos jugadores como Messi, Dibu Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Cristian Romero, Leandro Paredes y muchos más. Un grupo que, además de haber cosechado la gloria en Qatar, sigue brindando grandes alegrías en el fútbol argentino.

Recuerdos de un Triunfo Épico

Estos ídolos no solo lograron el Mundial, sino que han mantenido su nivel en las competiciones actuales. Preparándose para el Mundial 2026, este plantel, con algunas modificaciones, continuará siendo el corazón de la Selección y se perfila como uno de los favoritos para el próximo torneo.

Detalles de la Colección «Campeones del Mundo»

Cada figura, fabricada en PVC rígido de aproximadamente 8 cm, incluye una base que permite exhibirlas con facilidad. Cada entrega viene acompañada de un mini libro que narra la trayectoria de los jugadores, sus logros y momentos destacados, permitiendo a los fanáticos conocer más sobre sus ídolos.

Figuras que Capturan Momentos Icónicos

Las poses de las figuras hacen que cada una resulte especial: Messi levantando los brazos en un conmovedor festejo, De Paul con la red sobre los hombros tras el último penal, y otros momentos que quedarán grabados en la historia del fútbol argentino.

Disponibilidad y Precio

La colección «Campeones del Mundo. La gloria en tus manos», con licencia oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya está disponible en kioscos. La figura de Lionel Messi, el primer producto de la colección, se puede adquirir por $ 14.999,90.

No pierdas la oportunidad de tener en casa a las leyendas que llevan la camiseta celeste y blanca. ¡Anímate a completar tu colección y revivir la emoción de ser campeón del mundo!