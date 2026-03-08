Menescaldi: «Argentina pierde oportunidades en el mercado internacional»

El director de EcoGo, Sebastián Menescaldi, advirtió que el reciente escalamiento del conflicto en Medio Oriente está teniendo un efecto dominó en los mercados internacionales y, por ende, en la economía argentina.

Menescaldi destacó que la situación global ha resultado en un «shock inesperado» que está provocando un aumento significativo en el precio del petróleo. “Nos encontramos ante un importante cisne negro que, quizás, en Argentina no esperábamos”, explicó, refiriéndose al impacto directo en la economía local.

El Petróleo en Alza: Un Impacto Inmediato

El precio del crudo ha comenzado a escalar, con el Brent acercándose a los 90 dólares por barril, lo que representa un incremento de más del 15% en las últimas semanas. Este incremento resonará en la economía global, planteando desafíos para países como Argentina.

Reacciones de los Mercados Financieros

Según Menescaldi, el conflicto ha intensificado el refugio de capitales en economías más desarrolladas. “Los inversores están buscando seguridad, lo que les lleva a alejarse de mercados emergentes como el argentino”, apuntó.

La Argentina y los Desafíos en el Acceso a Financiamiento

Esta situación podría obstaculizar las posibilidades de Argentina de financiarse en los mercados internacionales. “La oportunidad de emitir deuda se está desvaneciendo”, advirtió Menescaldi, un escenario que podría agravar la situación económica del país.

Impacto en el Consumo Nacional

El especialista también mencionó que los combustibles constituyen aproximadamente el 4% de la canasta de consumo de los hogares argentinos, donde un tercio del precio de la nafta está determinado por el costo del crudo en el mercado internacional. Esto sugiere que el aumento en el precio del petróleo afectará directamente la economía familiar.