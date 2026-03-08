Dinosaurios: Su legado perdura

La inquietante sensación de incertidumbre se cierne sobre nuestra generación. Desde tiempos de guerra y caos, la pregunta sobre el futuro ha vuelto a cobrar relevancia en la actualidad.

En un artículo publicado el 22 de marzo de 1969 por el biólogo y premio Nobel George Wald, se advertía sobre un futuro incierto ante una humanidad marcada por guerras pasadas. Cincuenta años después de la Segunda Guerra Mundial, el optimismo de aquellos años se ha desvanecido, y el retorno de conflictos como los de Gaza, Ucrania e Irán nos recuerda que el ciclo de violencia sigue vigente.

El Ciclón de la Violencia Global

Hoy, a los conflictos que mencionaba Richard J. Bernstein se suman lugares como Irak, Afganistán y Sudán, constituyendo una lista interminable de calamidades. La historia parece repetirse incesantemente, como un ciclo inexorable de guerras que sacuden el mundo. A pesar de los intentos de establecer la paz, como la formación de la Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas, la paz se ha mostrado efímera.

Desafíos a la Concordia Mundial

La violencia emerge como un factor recurrente, asociándose a figuras históricas como Hitler y Stalin. La platea internacional ve cómo los acuerdos, tratados y códigos se van desmoronando, transformando el mundo en un vasto terreno dominado por la fuerza. La victoria del más fuerte se establece como la única ley que parece perdurar.

La Implacable Verdad de los Conflictos

Es fundamental recordar que en cada enfrentamiento, la verdad es la primera víctima. Los pretextos que utilizan los líderes para justificar las atrocidades suelen desmoronarse rápidamente, revelando mentiras que alimentan la desconfianza y la desesperación.

Reflexiones sobre el Mal Radical

Bernstein sostiene que Auschwitz simboliza un quiebre en la tradición y es imperativo repensar el significado del mal y la responsabilidad humana tras sus atrocidades. Lamentablemente, este aprendizaje ha sido olvidado, y las enseñanzas de esta oscura herencia parecen desvanecerse con el tiempo.

Como un dinosaurio eternamente presente, ese mal resurge en nuevas formas, hallando en la tecnología moderna herramientas más letales que nunca. George Wald planteaba dudas sobre el futuro, y cada día que pasa, esas dudas se socavan más profundamente.