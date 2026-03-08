Meta enfrenta denuncia por uso de videos privados de Ray-Ban

La utilización de datos personales por parte de Meta para desarrollar modelos de inteligencia artificial desata un intenso debate sobre la privacidad de los usuarios. ¿Qué significa esto para quienes utilizan sus plataformas?

En Estados Unidos, Mark Zuckerberg se enfrenta a un juicio histórico que lo acusa de fomentar adicciones y poner en riesgo a los menores a través de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Paralelamente, una investigación de medios suecos revela que las grabaciones realizadas con las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta son enviadas a colaboradores en Kenia para su revisión y etiquetado.

Este material audiovisual, que incluye momentos captados en espacios privados, plantea serias preguntas sobre la privacidad y el manejo de datos personales.

Cuestionamientos sobre la Privacidad

Un reciente informe destaca que los datos recogidos por dispositivos con cámaras y micrófonos son evaluados por una empresa especializada en procesamiento de datos, cuya tarea es catalogar estos registros multimedia.

Los dispositivos permiten a los usuarios grabar desde su perspectiva, lo que amplía la recopilación de información y la posibilidad de análisis detallado.

Testimonios obtenidos por la prensa sueca indican que entre las grabaciones se encuentran momentos en baños y dormitorios, junto con información sensible, como tarjetas bancarias y datos médicos.

Interrogantes sobre el Acceso a Datos Personales

El núcleo del debate gira en torno a las cláusulas de los términos de uso de Meta, que permiten a la compañía revisar interacciones a través de métodos automatizados o manuales. Los usuarios son advertidos sobre las consecuencias de compartir información privada.

Sin embargo, muchos podrían no haber previsto que sus grabaciones personales se utilizarían para entrenar modelos de inteligencia artificial.

El Proceso de Entrenamiento de IA y su Impacto

La etiquetación de datos es fundamental en el desarrollo de sistemas de IA, donde humanos clasifican videos y fotos para crear modelos que puedan reconocer patrones y contextos.

Este proceso implica que los usuarios pierden el control sobre el uso futuro de sus grabaciones, lo que reaviva el debate sobre la contratación de empresas externas para manejar datos sensibles.

La situación es aún más preocupante considerando que estos dispositivos pueden grabar continuamente con solo presionar un botón.

Consultada sobre la controversia, Meta remite a sus políticas de servicio y privacidad, dejando claro que existe justificación para el manejo de estos datos.