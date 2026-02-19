Colombia activa alertas: El 21% del gas consumido es importado y la dependencia aumenta

En un contexto de lluvias que elevan los niveles de los embalses, Colombia enfrenta un creciente desafío energético con un 21% de su consumo de gas proveniente del exterior. Esta cifra revela una alarmante dependencia de las importaciones energéticas en medio de una caída en las reservas locales.

Creciente Dependencia Energética

Según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la proporción de gas importado ha aumentado tres puntos porcentuales en comparación con enero de 2025, cuando representaba el 18%. Aunque el aumento parece moderado, las advertencias del sector indican que para 2026, las importaciones podrían cubrir hasta el 26% de la demanda nacional.

La Realidad Detrás de los Números

Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, destaca que el 64% de las reservas probadas de gas natural se ha perdido en los últimos 13 años. Esta disminución ha mermado la capacidad de producción interna, donde el suministro local ha caído de más de 1.000 gigas BTU diarios a 667 Gbtud en 2026, aumentando así la dependencia del gas importado.

Impacto en los Precios y el Consumo

El incremento de la participación de gas importado no solo afecta las estadísticas, sino que también repercute directamente en los costos que deben afrontar hogares e industrias. Esta transformación en la composición del abastecimiento plantea serias preguntas sobre la seguridad energética del país.

Cambio en la Demanda Energética

La demanda también ha sufrido modificaciones. Muchos usuarios industriales están optando por alternativas energéticas, lo que ha reducido la presión sobre el consumo de gas natural. Este cambio responde a factores de precio y disponibilidad, resultando en una disminución en el uso del combustible.

Situación del Sector Termoeléctrico

El sector termoeléctrico ha registrado una baja en la demanda debido a un aumento en la generación hidráulica, impulsada por embalses llenos. Hasta el 15 de febrero, el nivel promedio de los embalses del Sistema Interconectado Nacional alcanzaba el 77,97%, con algunas represas superando el 90% de su capacidad.

Una Solución Temporal

Aunque esta abundancia hídrica reduce temporalmente la necesidad de gas para generación eléctrica, no aborda la disminución sostenida de las reservas y la producción nacional. Si esta tendencia persiste, es probable que la proporción de importaciones siga creciendo, según anticipa el gremio del sector.

Reflexiones Finales

El escenario de enero, donde el 21% del consumo fue cubierto por importaciones, es un reflejo de una transición energética. Aunque no se espera que esta situación se mantenga hasta fin de año, sí subraya una tendencia clara hacia una aumentar dependencia en el mercado internacional.