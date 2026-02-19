Descubren un sorprendente fósil sonriente en una isla del norte de Inglaterra

Un Fósil «Sonriente» Descubierto en la Isla de Lindisfarne Despierta la Curiosidad Científica

Christine Clark, durante una búsqueda de fósiles, se topó con una curiosa roca con forma de dentadura que ha capturado la atención de la comunidad científica.

Christine Clark, de 64 años, estaba disfrutando de una caminata en la isla de Lindisfarne al norte de Inglaterra cuando su mirada se detuvo en un pequeño fósil que le pareció peculiar. Describió la roca como si «sonriera», asemejando la forma a una dentadura postiza. Intrigada, decidió llevarla a casa y compartir su hallazgo en una página de Facebook dedicada a la identificación de fósiles. La publicación atrajo la atención de miles de usuarios, quienes le confirmaron que había descubierto un antiguo animal marino en forma de dientes.

Explorando las «Cuentas de Cuddy»

Christine, junto a su esposo Gerard, visita esta remota isla cada año, famosa por sus «cuentas de Cuddy». Este lugar, con solo 150 habitantes, es conocido como la «isla sagrada» y tiene un valor histórico profundo, dado que se considera la cuna del cristianismo inglés primitivo. Las cuentas de Cuddy son fragmentos fósiles del tallo de un animal marino conocido como crinoideo, que se asoció con San Cuthbert, una figura venerada en la región.

La Historia Detrás del Fósil

San Cuthbert, quien llegó a la isla como monje en el año 670, es una figura central en la historia de Lindisfarne. La doctora Frances McIntosh, curadora de English Heritage, explica que su santuario atrajo numerosos milagros, y se creía que estos pequeños fósiles eran obra del santo, aumentando así su valor espiritual. El día después de Navidad, mientras buscaba cuentas, Christine se encontró con el distintivo fósil que le pareció la «primera dentadura» que había encontrado.

Caracteristicas del Fósil de Crinoideo

El Servicio Geológico Británico identificó el fósil de Christine como una parte más grande de un crinoideo. Estos animales marinos, que habitan en el planeta desde el período Cámbrico hace más de 500 millones de años, son considerados uno de los organismos más antiguos y complejos de la Tierra. Aunque algunos aún existen en sus formas modernas. Los crinoideos poseen un tallo flexible que se adhiere al fondo marino y está compuesto por pequeños discos. El fósil que encontró Christine evidencia varios de estos discos conectados entre sí, formando lo que se conoce como una columna. El Dr. Jan Hennissen, paleontólogo del BGS, indicó que el fósil probablemente proviene de la Formación Alston, una caliza oscura de aproximadamente 350 millones de años. Este hallazgo es excepcional, puesto que normalmente se encuentran discos individuales y no una estructura completa.

Una Aventura que Continúa

El descubrimiento de Christine ha generado interés no solo por su rareza, sino también por su aspecto llamativo. Ha recibido varias ofertas para venderlo, pero por el momento, su intención es conservarlo en su colección. «A muchas personas les divierte», comentó Christine, disfrutando de la curiosidad que su hallazgo ha generado en la comunidad local y más allá.