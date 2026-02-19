Paro general: solo 21% de industrias en Córdoba se sumó a la medida

Este jueves, el paro general convocado en Córdoba presentó una adhesión inesperadamente baja en el sector industrial, según el último análisis de la Unión Industrial de Córdoba.

De acuerdo con el informe conocido como Sensor Industrial, que incluye datos de 335 dueños y directores de industrias, solo el 21% de las empresas encuestadas reportaron alguna participación de su personal en la medida de protesta. Además, un 68% de los dueños de empresas confirmaron que la jornada de paro no afectó sus actividades económicas.

Participación Limitada y Causas del Paro

Entre las empresas que informaron participación, aproximadamente el 40% de los empleados se adhirió al paro, mayormente debido a dificultades en el transporte público o decisiones individuales. Solo una minoría mencionó razones como presiones sindicales o escasez de insumos.

Funcionamiento Normal en la Mayoría de las Empresas

El estudio reveló que las plantas más industrializadas, así como aquellas menos dependientes del transporte público, siguieron operando sin problemas. En contraste, las áreas más sindicadas y afectadas por la paralización del transporte experimentaron un impacto más notable.

Repercusiones Económicas del Paro

Pese a la magnitud del paro a nivel nacional, el 68% de los industriales consideraron que no hubo un impacto negativo en sus operaciones. Sin embargo, alrededor del 12% reportó pérdidas moderadas o significativas a causa de la interrupción de actividades.

Comparativa con Años Anteriores

El análisis también señala que los niveles de adhesión en 2026 se mantienen por debajo de los registros de años anteriores. La afectación se presenta con proporciones similares a paros generales pasados, mostrando ligeras variaciones en comparación interanual.

Conclusiones sobre el Paro en Córdoba

El informe destaca que, a pesar del clima polémico en torno a políticas laborales, el sector industrial en Córdoba enfrentó una adhesión limitada y un impacto económico moderado, evidenciando un predominio de operaciones normales en la mayoría de las empresas.