Inicio de 2026: Superávit Comercial de $1.987 Millones

El primer mes del año mostró un panorama positivo para la balanza comercial argentina, destacando un superávit que sorprende por su magnitud y por lo que implica para la economía del país.

Un Balance Comercial Favorable

Durante enero de 2026, Argentina reportó un superávit de US$ 1.987 millones, con exportaciones que alcanzaron los US$ 7.057 millones y importaciones por US$ 5.070 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Incremento en las Exportaciones

Las exportaciones experimentaron un notable crecimiento del 19,3% en comparación con enero de 2025, gracias a un aumento del 18,5% en las cantidades y un leve incremento del 0,7% en los precios. Esta cifra marca la más alta desde 2008, destacándose en la historia económica reciente del país.

Sectores Clave en Aumento

El sector de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) registró un incremento de US$ 524 millones (+37,0%), con un crecimiento del 14,3% en cantidades y del 20,3% en precios. Por su parte, los Productos Primarios (PP) también mostraron un avance significativo del 35,4%, alcanzando US$ 538 millones, gracias a un aumento del 47,5% en cantidades exportadas.

Variación de las Manufacturas de Origen Agropecuario

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) sumaron US$ 2.281 millones, con una variación positiva del 10,1%. Este sector también se benefició de un aumento del 5,5% en las cantidades y del 4,3% en precios.

Caída en Combustibles y Energía

En contraste, las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) cayeron 14,1%, influenciadas por un descenso del 13,2% en precios y del 1,0% en cantidades.

Análisis de las Importaciones

Las importaciones sufrieron una caída del 11,9% interanual, reflejando una disminución del 12,1% en cantidades, mientras que los precios se mantuvieron estables con un leve incremento del 0,2%.

Consumo y Bienes Intermedios

Las importaciones de Bienes de Consumo (BC) alcanzaron US$ 855 millones, con un aumento del 5,8% en comparación con el mes anterior. En cambio, las adquisiciones de Piezas y Accesorios para Automotores (PyA) cayeron un 32,4%, mientras que los Bienes Intermedios (BI) registraron una disminución del 23,4%.

Principales Socios Comerciales

En este primer mes de 2026, los principales socios comerciales de Argentina fueron China, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea e India, destacando la interacción con economías clave.

Reflexiones del CEPEC

Desde el Centro de Estudios de la Actividad Económica (CEPEC), se indicó que el superávit comercial del país se atribuye en gran parte a la disminución de importaciones más que a un aumento estructural de las exportaciones. “Esta situación refleja una menor demanda interna y un dinamismo económico en descenso”, afirmaron, sugiriendo que, aunque las exportaciones traigan más dólares, la economía aún no ha encontrado un camino sólido hacia el crecimiento sostenido.