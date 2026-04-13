Colombia sacrificará 80 hipopótamos de Pablo Escobar: razones detrás de la decisión

La población de hipopótamos en Colombia, descendencia del zoológico de Pablo Escobar, se ha vuelto un tema crítico. El gobierno ha anunciado medidas para controlar su creciente número, que amenaza el ecosistema local.

El Dilema de los Hipopótamos Invasores

Desde los años 80, cuando Pablo Escobar introdujo cuatro hipopótamos en su hacienda, la población ha crecido exponencialmente. Un censo reciente indica que hay aproximadamente 200 hipopótamos silvestres en el país, y se estima que este número podría superar los 500 para 2030 si no se toman medidas.

Medidas de Control Anunciadas

Este lunes, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, presentó un plan que incluye la eutanasia de 80 hipopótamos. La decisión se basa en su clasificación como especie exótica invasora, pues su presencia pone en peligro la biodiversidad y contamina el entorno, especialmente en riberas del río Magdalena.

Impacto en el Ecosistema

Los hipopótamos, al ser megaherbívoros, alteran el equilibrio de su entorno. Su alimentación excesiva destruye la flora nativa, afectando a otras especies y provocando conflictos con comunidades locales que temen por su seguridad.

Alternativas a la Eutanasia

El gobierno de Colombia ha asignado un presupuesto de 7.200 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares) para controlar la población de estos animales. Esto incluirá tanto la eutanasia como la posibilidad de trasladar hipopótamos a zoológicos y santuarios en otros países. Sin embargo, la baja diversidad genética de estos hipopótamos y los altos costos de transporte complican esto.

Controversia y Reacciones

La decisión de sacrificar a parte de la población de hipopótamos ha generado críticas. La senadora animalista Andrea Padilla calificó la medida como «cruel», argumentando que no se debe sacrificar a animales sanos por errores humanos pasados.

Una Solución Compleja

A medida que el conflicto entre la conservación del ecosistema y el bienestar animal se agudiza, el futuro de estos hipopótamos sigue siendo incierto. Sin embargo, el gobierno busca una solución que permita proteger la biodiversidad del país.