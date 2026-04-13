Esperanza renovada: Un trasplante de células madre de un hermano cure el VIH en un paciente de Oslo

Un revolucionario trasplante de células madre ha llevado a la curación de un hombre de 63 años con VIH, aumentando a diez el número total de personas en remisión desde que se conoció el caso del "paciente de Berlín" en 2009.

El caso del «paciente de Oslo» ha sido documentado en la revista Nature Microbiology, bajo la dirección del Hospital Universitario de Oslo. Este avance científico podría orientar nuevas estrategias para erradicar el VIH en el futuro.

Un Hito en la Investigación del VIH

La investigadora María Salgado del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, quien participó en este estudio, enfatiza que contar con más de un caso de remisión permite profundizar en el proceso de curación y fórmulas alternativas para combatir el virus.

Detalles del Paciente de Oslo

Diagnóstico a los 44 años, el «paciente de Oslo» fue sometido en 2020 a un trasplante de células madre debido a un síndrome mielodisplásico. Para este procedimiento, se seleccionó un donante que portara la mutación genética CCR5-delta 32, crucial en la lucha contra el VIH.

Resultados Prometedores

Diversos análisis posteriores llevaron a que, dos años después del trasplante, el paciente abandonara su tratamiento antirretroviral. Actualmente, a los cuatro años de dejar la medicación, no presenta rastro detectable del virus.

Limitaciones y Expectativas

Un trasplante de células madre es un tratamiento drástico, no adecuado para la mayoría de los pacientes con VIH. Sin embargo, Salgado subraya que este caso abre nuevas fronteras para la investigación en curas más accesibles y menos invasivas.

Avances en la Curación del VIH

El doctor Javier Martínez-Picado, coordinador del consorcio internacional IciStem 2.0, afirma que los diez casos de remisión son el resultado de años de investigación global, lo que demuestra un progreso significativo en el campo.

El Papel de la Mutación Genética

La mutación CCR5-delta 32 impide que el VIH infecte las células T CD4, clave en la respuesta inmunitaria del cuerpo. En este caso, se identificó de manera inesperada que el hermano del paciente era portador de esta mutación, lo que facilitó el proceso de trasplante.

Esperanzas Futuras

Este caso no solo destaca la posibilidad de curación a cualquier edad, sino que establece un camino hacia mejores tratamientos. Los investigadores ahora buscan patrones comunes entre los pacientes curados para desarrollar terapias más efectivas.

Nuevas Estrategias en la Lucha Contra el VIH

El equipo de IrsiCaixa está explorando la terapia celular CAR-T, que ha tenido éxito en tratamientos oncológicos, adaptándola para que las células inmunitarias reconozcan y eliminen las células infectadas por el VIH. Otras iniciativas incluyen estudios preliminares sobre terapias génicas para inducir la mutación CCR5-delta 32.