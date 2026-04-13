YPF: Nueva York suspende todas las apelaciones en el juicio

Un giro inesperado en el juicio por YPF: la Cámara de Apelaciones de Nueva York ha decidido suspender todas las apelaciones, dejando en suspenso la orden que obligaba a Argentina a pagar miles de millones. Descubre las implicaciones de este fallo.

Suspensión de Apelaciones: Contexto y Consecuencias

La Cámara de Apelaciones de Nueva York ha suspendido todas las apelaciones vinculadas al juicio por YPF. Esta decisión llega tras anular la condena impuesta por la jueza Loretta Preska, que había ordenado a Argentina un pago que superaba los 16.000 millones de dólares a los demandantes.

Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro argentino, comentó que la Cámara sigue adoptando decisiones coherentes con el fallo favorable a Argentina. “Ahora deja en suspenso todas las apelaciones relacionadas con el caso, incluyendo la que establece la entrega de acciones de YPF”, indicó.

Reacciones de Especialistas en el Tema

Sebastián Maril, experto de Latam Advisors, aclaró que las apelaciones en el caso de la expropiación de YPF han sido suspendidas, pero no canceladas. Esto ocurre mientras los demandantes buscan revertir la reciente decisión en el tribunal primario.

Fallo favorable a Argentina genera preguntas sobre posibles impactos en inversiones.

Plazos y Próximos Pasos en el Proceso Judicial

El 9 de abril, la Cámara accedió a la solicitud de Burford de extender el plazo para que todos los jueces de la Cámara revisen el fallo que beneficia a Argentina. “Si se da el paso de revisión, el caso podría adquirir una dimensión excepcional en la justicia neoyorquina”, afirmó Maril.

En caso de que esta revisión fracase, el siguiente recurso sería la Corte Suprema de EE. UU., que entra en receso el 31 de julio, con retorno previsto para octubre. Si se presenta un pedido de revisión, se podría tener respuesta en diciembre. Si la Corte decide analizar el caso, se espera una resolución para julio de 2027.

La Perspectiva de Burford en el Caso

Tras el fallo de la Cámara a favor de Argentina, Christopher Bogart, director ejecutivo de Burford, expresó su descontento: “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, decepcionante y un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios en la Bolsa de Nueva York”.

Además, destacó el riesgo de litigar en tribunales estadounidenses, sugiriendo que si los demandantes no logran revertir esta decisión, el arbitraje de tratados de inversión se posiciona como una opción viable. “Los litigios en EE. UU. nunca fueron la única vía para obtener reparación en este caso”, subrayaron desde Burford.