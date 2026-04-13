Karina Milei y Adorni: Foto en un Malbrán bajo estricta seguridad

Los delegados de ATE del Hospital Malbrán denunciaron la alarmante situación del centro de salud, poniendo de manifiesto el deterioro crítico que enfrenta la institución. Esta manifestación se produjo durante la visita de Manuel Adorni y Karina Milei, generando un escenario tenso y significativo.

Visita bajo fuerte seguridad

El lunes, Adorni y Milei arribaron al Hospital Malbrán en medio de un robusto despliegue de seguridad. Desde temprano, la Policía Federal estableció un cerco en la calle Lafayette, limitando el acceso al complejo en Barracas. Los funcionarios fueron conducidos «a metros de las escaleras al edificio principal», en un clima de control absoluto.

Un acto de apoyo

Durante su visita, Adorni y Milei recorrieron las instalaciones junto al ministro de Salud, Mario Lugones, en un gesto que se interpreta como respaldo al jefe de Gabinete en medio de una situación política compleja. Este encuentro también fue significativo, como una nueva manifestación de apoyo a la gestión actual.

Reclamos de los trabajadores

Los delegados de ATE presentaron un petitorio que refleja la crítica realidad del hospital. En el documento, expresaron su preocupación por la «pérdida del poder adquisitivo del salario en un 45%», el recorte presupuestario del 25% y la reducción del 15% en la planta laboral. Actualmente, los salarios de los empleados varían entre 650.000 y 1.200.000 pesos, cifras que se encuentran por debajo de la línea de pobreza e indigencia.

Condiciones laborales en crisis

Los funcionarios también hicieron una visita a la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica del Malbrán, que alberga el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 en salud humana de América Latina. Sin embargo, su inauguración no fue una novedad, ya que el laboratorio ha sido presentado en varias ocasiones, incluso en el gobierno anterior de Alberto Fernández.

Protestas contenidas

Los sindicalistas advirtieron sobre la presión que se ejerció para evitar cualquier tipo de protesta durante la visita, describiendo el dispositivo de seguridad como «un operativo descomunal». Además, recordaron que varios laboratorios dentro del complejo están inactivos, como el que investiga casos de diarrea infantil, evidenciando la pérdida del 15% del personal, quienes han migrado al sector privado debido a los bajos salarios.