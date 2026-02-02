Comida Gratis en California: Puntos de Entrega del 2 al 7 de Febrero de 2026

En California, diversas organizaciones están listas para distribuir alimentos sin costo durante la primera semana de febrero, facilitando el acceso a quienes más lo necesitan.

Las familias que enfrentan inseguridad alimentaria podrán beneficiarse de esta generosa iniciativa, que no requiere cita previa, simplemente es necesario aportar algunos datos básicos.

Calendario de Entregas de Alimentos

El Central California Food Bank ha publicado su calendario para el mes de febrero, asegurando que muchas personas en situaciones vulnerables recibirán alimentos frescos y esenciales.

Las entregas se realizarán en distintos días a lo largo de la semana (Instagram/@cencalfoodbank)



Fechas de Entrega

A continuación, las fechas programadas para la entrega de alimentos:

2 de febrero (lunes)

3 de febrero (martes)

4 de febrero (miércoles)

5 de febrero (jueves)

6 de febrero (viernes)

7 de febrero (sábado)

Las jornadas de entrega son organizadas semanal o mensualmente por diferentes socios comunitarios, que cuentan con listas programadas donde ofrecerán alimentos sin costo y, en muchos casos, sin necesidad de reserva previa.

Lugares de Entrega en California

Las entregas de despensas se realizarán en múltiples ubicaciones a lo largo del estado. Para verificar horarios y lugares específicos, California of Food Banks sugiere realizar una llamada al (760) 775-COMIDA (3663). Además, se recomienda consultar un mapa interactivo para evitar contratiempos, ya que pueden surgir cambios en las asignaciones de alimentos.

Algunos lugares tienen restricciones y solo ofrecen alimentos a ciertos grupos, como adultos mayores (Instagram/@cencalfoodbank)



Más Opciones de Ayuda Alimentaria

Además de las entregas programadas, existen otras entidades como Feeding San Diego y The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank que también ofrecen distribución de alimentos gratuitos a quienes lo necesiten.