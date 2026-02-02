En Vivo desde Nueva York: Mamdani Nombra a una Latina como Comisionada – Actualizaciones del 2 de Febrero de 2026

La ciudad de Nueva York atraviesa un duro golpe climático, con la muerte de 16 personas reportadas a causa de las bajas temperaturas. El alcalde Zohran Mamdani insiste en la necesidad de medidas urgentes para proteger a los ciudadanos más vulnerables.

En un reciente anuncio, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que hasta este lunes, 16 neoyorquinos han perdido la vida en la intemperie durante esta severa ola de frío. De acuerdo con los primeros informes, 13 de estas muertes estarían relacionadas con hipotermia, mientras que tres casos podrían deberse a sobredosis.

Condiciones climáticas extremas en la Gran Manzana

Con temperaturas por debajo de cero durante 11 días consecutivos, la situación es crítica. Mamdani destacó las acciones que la ciudad está llevando a cabo para combatir los efectos del frío. Entre ellas se incluye la ampliación de espacios en refugios, la eliminación de restricciones de acceso y la colaboración entre diversas agencias locales.

Esfuerzos de asistencia y alojamiento

“Hasta esta mañana, hemos logrado realizar más de 930 colocaciones en hogares de paso”, aseveró Mamdani, subrayando la importancia de brindar refugio a quienes más lo necesitan en este momento crítico.