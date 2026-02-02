Robo común: Detenidos el vandalismo y el comprador del estéreo

Un amanecer inesperado en Rosario de Lerma dejó a un dueño de auto en shock. Al regresar a su vehículo, encontró señales claras de que había sido víctima de un robo. Este caso no solo involucra la captura del ladrón, sino también la sorprendente imputación de quien compró el objeto robado.

En la fría madrugada del sábado, un hombre se encontró con su auto forzado y el interior revuelto en el barrio San Martín de Salta. Sorpresas desagradables aguardaban: el estéreo había desaparecido, y una colilla de cigarrillo junto a un extraño fierro rojo dejaban evidencia del crimen. Este robo resultó en una rápida respuesta policial y en la detención de dos individuos.

El Hecho Delictivo y la Rápida Investigación

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, liderada por el fiscal Daniel Escalante, tomó las riendas de la investigación tras la denuncia del afectado. Inmediatamente, un joven de 24 años fue acusado de robo simple, mientras que un hombre de 30 años fue señalado como encubridor al adquirir el estéreo robado unas horas después del delito.

Detalles del Robo

Según los informes, el dueño del automóvil dejó su vehículo correctamente estacionado. Al regresar, notó que el interior había sido desordenado, con el estéreo y otros elementos en falta. La presencia de objetos ajenos en el auto sugirió que el ladrón tenía prisa, dejando pistas detrás.

Imágenes Clave que Llevaron a la Captura

Las autoridades iniciaron una serie de investigaciones, incluyendo entrevistas con vecinos y el análisis de cámaras de seguridad en la zona. Un video crucial reveló a un hombre en el acto de ingresar al auto, lo que facilitó su identificación. Este sospechoso fue encontrado más tarde en el barrio San Jorge, vistiendo las mismas ropas que en la grabación.

Confesión y Nueva Línea de Investigación

Durante su detención, el sospechoso hizo una confesión que cambió el rumbo de la investigación: admitió haber vendido el estéreo robado. Esto llevó a los investigadores a buscar al comprador, un proceso menos común en robos de este tipo.

Recuperación del Estéreo y Daños al Vehículo

Los detectives se dirigieron a una casa en el mismo barrio, donde un familiar del segundo implicado entregó voluntariamente el estéreo, que coincidía con la descripción de la víctima. Simultáneamente, se inspeccionó el vehículo dañado, documentando los daños en el tablero y el sistema de audio.

Implicaciones Legales y Sanciones Potenciales

Con todos estos elementos recopilados—incluyendo el video, la identificación del ladrón y la recuperación del estéreo—la Fiscalía consideró que había pruebas suficientes para avanzar en el caso. El fiscal Escalante solicitó mantener la detención, argumentando que uno de los acusados robó mediante violencia y el otro adquirió un bien robado.