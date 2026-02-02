Vicente Viloni víctima de hackeo: surgieron falsos mensajes de depresión

Unos inquietantes mensajes publicados en las redes de Vicente Viloni, reconocido luchador y exfisicoculturista argentino, generaron gran preocupación entre sus seguidores, familiares y amigos. Las publicaciones, que contenían un tono de desesperación, se viralizaron rápidamente, sugiriendo un posible pedido de ayuda.

Durante la madrugada del domingo, los fans y colegas de Viloni se vieron sacudidos por una serie de mensajes con un contenido profundamente emocional. En los primeros textos, Viloni se expresaba de manera autocrítica, dejando entrever una lucha interna y un malestar significativo.

Mensajes de angustia y confusión

A medida que avanzaban los posteos, el exluchador compartía sentimientos de soledad y agotamiento. Las reacciones de sus seguidores, que intentaron brindarle apoyo, fueron respondidas con críticas autoflagelantes por parte de Viloni, lo que intensificó la preocupación de su círculo cercano.

El clímax de alarma

La situación alcanzó su pico crítico cuando el luchador publicó un mensaje escalofriante: “PERDÓN. NO PUEDO MÁS.” Esta declaración generó un torrente de apoyo en las redes y motivó la intervención de sus seres queridos para verificar su bienestar.

Desmentida sobre el hackeo

Horas después, Viloni tomó las redes nuevamente para desmentir la veracidad de los mensajes. En un posteo en X, reveló que su cuenta había sido hackeada. “El sábado a la noche me hackearon el celular. Escribieron cosas feas sobre mí, asustando a familiares, amigos y fans. Ya recuperé la cuenta y borré todo para no preocuparlos”, explicó.

Un llamado a la calma

Luego de recuperar el control de su cuenta, Viloni eliminó las publicaciones engañosas y se dirigió a quienes se preocupaban por él, agradeciendo el apoyo recibido durante este episodio confuso. Enfatizó que los mensajes que circularon no representaban su estado real.

Reflexión sobre la seguridad en redes

Este incidente resalta el impacto que tienen los hackeos en las cuentas de figuras públicas, especialmente cuando se trata de mensajes que abordan temas sensibles como la salud emocional. En cuestión de horas, la actividad no autorizada en su cuenta provocó una oleada de preocupación pública y mediática.