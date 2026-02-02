Peruano con 20 causas penales es expulsado del país

La reciente acción del Ministerio de Seguridad de la Nación demuestra el compromiso argentino en mantener la seguridad pública, a través de la expulsión de un delincuente con un amplio historial criminal.

En una operación coordinada entre la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones, se llevó a cabo la expulsión de Luis Humberto Bastos Espinoza, un ciudadano peruano con un extenso prontuario delictivo. Este procedimiento se realizó siguiendo la Ley de Migraciones N° 25.871, resaltando así la importancia de la seguridad en el país.

Un Historial Criminal Alarmante

Según informes oficiales, Bastos Espinoza acumuló más de veinte causas penales desde 2016, con delitos que principalmente involucran robo y tentativas de robo. Su historial incluye condenas cumplidas en los años 2018, 2019, 2022, 2024 y 2025, además de procesos judiciales por lesiones graves que aún están en trámite en Buenos Aires.

Procedimiento y Justicia

Antes de su expulsión, el individuo se encontraba bajo custodia en la División Alcaidías de la PFA, mientras se revisaba su situación migratoria. La intervención del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 fue crucial para llevar a cabo esta medida, en el marco de políticas migratorias que priorizan la seguridad de la ciudadanía ante delitos recurrentes.

Esta acción resalta el compromiso del gobierno argentino en la lucha contra el crimen y en la implementación de medidas que aseguran un entorno más seguro para todos.