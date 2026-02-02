Premios Grammy: Artistas Critican a Trump por las Políticas del ICE

La 68ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles no solo celebró la música, sino que se convirtió en un potente escenario de protesta contra las políticas migratorias de Estados Unidos, generando un clima de fuerte activismo entre los artistas presentes.

Un escenario de protesta musical

Desde la alfombra roja, los artistas aprovecharon la oportunidad para mostrar su descontento con las acciones de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), impulsadas por el mandato del expresidente Donald Trump. La cantante Becky G sorprendió a todos con un diseño de uñas que incluía el mensaje «F ICE», mientras que otros llevaban insignias con la frase «ICE OUT».

Mensajes destacados de los artistas

Bad Bunny, al recibir el premio al Álbum del Año por su aclamado trabajo DeBÍ TiRAR MáS FOToS, lanzó un contundente mensaje durante su discurso: “ICE out”. Sus palabras resonaron entre el público: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres; somos humanos y somos estadounidenses”.

Billie Eilish también se sumó a la causa, utilizando su momento para enfatizar la justicia social. Al aceptar el Grammy a la Canción del Año, afirmó: «No one is illegal on stolen land», una declaración que subraya su compromiso con la lucha por los derechos humanos.

Un monólogo lleno de tensiones

Trevor Noah, el presentador de la ceremonia, no esquivó las tensiones políticas. Su monólogo incluyó referencias a figuras cercanas a Trump y denuncias sobre los escándalos que rodean al expresidente, incluyendo el caso de Jeffrey Epstein. Esto provocó una respuesta inmediata de Trump en redes sociales, quien manifestó su desdén hacia Noah y la cobertura de CBS, calificando afirmaciones de falsas y difamatorias.

Un reflejo de la polarización actual

La noche en los Grammy fue más que una simple entrega de premios; fue un claro pronunciamiento en torno a la política migratoria en Estados Unidos. A través de sus discursos, los artistas más influyentes del momento utilizaron su proyección global para cuestionar el papel del ICE. La reacción de Trump resaltó aún más la polarización que caracteriza la intersección entre cultura pop y política en el país.