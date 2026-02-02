Gobierno retrasa actualización del IPC y conserva actual medición de inflación

La implementación de un nuevo índice de precios en Argentina ha sido detenida, priorizando la estabilidad del indicador actual durante el proceso de desinflación. Este giro inesperado ha conllevado una reestructuración significativa en las autoridades del organismo encargado de las estadísticas.

El Ministerio de Economía argentino ha decidido frenar la introducción del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que estaba programada para iniciar este año. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que continuarán utilizando la canasta de precios vigente, indicando que no es el momento propicio para efectuar esta transición.

Motivos detrás de la suspensión

La propuesta del nuevo IPC contemplaba una canasta de consumo más acorde a la realidad actual, con un mayor enfoque en servicios y una menor representación de alimentos y bebidas. Sin embargo, la decisión motivada por Caputo de dejar en pausa esta actualización llevó al cambio de liderazgo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), donde Marco Lavagna fue reemplazado por Pedro Lines.

Detalles del índice postergado

La actualización buscaba sustituir la estructura de consumo actual, basada en datos de 2004, por una nueva fundamentada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018, con el objetivo de reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo de la población. A pesar de que el Indec había señalado a enero de 2026 como un periodo óptimo para el lanzamiento, Caputo argumentó que no hay necesidad de implementar cambios en este momento, tras observar que la nueva metodología mostraba variaciones mínimas respecto al sistema tradicional.

Características del nuevo índice propuesto

El nuevo índice incluía cambios significativos en la ponderación de los rubros. Algunos de los principales cambios eran:

Aumento en categorías : Se planeaba pasar de 12 a 13 divisiones, incorporando seguros y servicios financieros.

: Se planeaba pasar de 12 a 13 divisiones, incorporando seguros y servicios financieros. Reconfiguración de pesos : Se reduciría la participación de alimentos, bebidas e indumentaria en el total.

: Se reduciría la participación de alimentos, bebidas e indumentaria en el total. Mayor foco en servicios: Se incrementarían los pesos de transporte, telefonía móvil, plataformas de streaming y gastos de vivienda, como alquileres y tarifas.

Desde el Banco Central, se evaluó que esta estructura sería menos susceptible a las fluctuaciones del tipo de cambio, pero más sensible a ajustes en tarifas, salarios y expensas.

Consecuencias políticas y nuevas autoridades

La postergación del nuevo índice ha generado tensiones en la cúpula del organismo estadístico, especialmente porque la implementación era parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con la salida de Lavagna, Pedro Lines, un técnico de carrera con amplia experiencia, asumió la dirección del Indec.

El Gobierno espera que el IPC de enero valide la tendencia de desaceleración en los precios, en un contexto donde el presidente Javier Milei prevé que la inflación se reduzca a niveles de un solo dígito mensual para el segundo semestre del año.