Arte y Candombe: La Vibrante Movida Solidaria en Punta del Este

La temporada de verano en Punta del Este se iluminó con una conmovedora iniciativa que unió candombe y arte, liderada por el legendario Fernando "Lobo" Núñez. A través de su labor, busca transformar vidas de niños en situación de vulnerabilidad y reclusos, enseñándoles a crear instrumentos musicales que, posteriormente, se donan a escuelas rurales en Uruguay.

El evento tuvo lugar el pasado 22 de enero en la finca Yellow Rose, ubicada en La Barra de Maldonado. El anfitrión, Jorge «Corcho» Rodríguez, invitó al destacado músico Rubén Rada para una actuación inolvidable de candombe junto a Núñez.

Arte y Solidaridad en el Corazón de Punta del Este

Durante la velada, Rodríguez decidió subastar varias de sus obras pictóricas, destinando la recaudación al centro cultural «El Power». «Creé una colección de cuadros inspirados en el candombe, y con la ayuda generosa de Rubén Rada, pude profundizar en el arte. Cuando compartí mi intención de vender mis obras para ayudar al centro cultural de Barrio Sur, Rubén me dijo: ¡habla con el Lobo!», comentó Rodríguez, quien elogió la labor de Núñez como un referente mundial del candombe.

Una Trayectoria Emocional y Cultural

El vínculo de Rodríguez con la cultura del candombe comenzó a los diez años, cuando visitó Montevideo para jugar al fútbol infantil. Durante esa experiencia, se alojó con un amigo del club «Estrella del Norte» en el barrio Sayago, donde fue acompañado a las famosas «llamadas» de candombe. «Aún tengo fuertes lazos con Sayago; Montevideo y Uruguay son como mi segundo hogar», afirma Rodríguez.

La Labor Transformadora de Fernando Núñez

Recientemente, Rodríguez tuvo la oportunidad de visitar a «Lobo» Núñez en Montevideo, donde fue testigo del impacto social que ejerce en comunidades desfavorecidas. En el centro cultural afro uruguayo «El Power», Núñez comparte su conocimiento y pasión por el candombe con niños y jóvenes. «Los chicos lo buscan, él les enseña a tocar, se relaciona con ellos. Fabrica tambores que dona a escuelas rurales y también enseña a prisioneros a construir sus propios instrumentos», relató Rodríguez sobre el compromiso del músico.

Con el fin de recaudar fondos para «El Power», Rodríguez subastó once de sus obras, cada una rindiendo homenaje a esa vibrante cultura: «Candombe», «Cuareim 1080», «Blanquita», «El Calenda», «Candombe King», «Cinco Reinas», «El 10», «Orientales», «Patria Candombe», «Barrio Sur» y «Lobo ‘ta?» son solo algunas de las piezas que reflejan su profundo amor por esta tradición.