Francia aprueba el presupuesto 2026 tras superar votos de desconfianza

La adopción del presupuesto estatal para el 2026 se concretó finalmente en Francia, poniendo fin a meses de estancamiento político. Esto sucedió tras el rechazo de dos mociones de censura en el parlamento.

El presupuesto de Francia fue aprobado definitivamente el pasado lunes por la noche, tras el rechazo de dos mociones de confianza. Estas fueron presentadas en respuesta a la decisión del Primer Ministro, Sébastien Lecornu, de invocar el Artículo 49.3 de la Constitución, permitiendo que el gobierno promulgara leyes sin un voto parlamentario.

Las mociones fueron impulsadas por el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, y otra coalición de partidos de izquierda, excluyendo a los socialistas. Con ambas mociones fallidas, el presupuesto se aprobó automáticamente.

Un proceso turbulento y divisiones evidentes

Esta votación culmina un largo y complejo proceso que ha puesto de manifiesto las profundas divisiones en el fragmentado parlamento francés. En un mensaje en X, Lecornu expresó su alivio porque Francia “por fin” cuenta con un presupuesto. Aclaró que el documento no representa exclusivamente al gobierno, sino que es producto de un compromiso parlamentario que incluye enmiendas de todos los grupos.

Desafíos económicos y crisis de gobernabilidad

Desde que las elecciones anticipadas de 2024 resultaron en un parlamento sin mayoría clara, los legisladores han luchado por encontrar un acuerdo para abordar la deteriorada situación financiera pública del país. Esta debacle presupuestaria ha costado ya su puesto a dos de los predecesores de Lecornu.

Durante el debate parlamentario, las tensiones aumentaron. Lecornu acusó a ciertos sectores de la oposición de generar un “desorden permanente”, señalando la irresponsabilidad de bloquear las discusiones sobre el presupuesto en este momento crítico. Por su parte, la Agrupación Nacional criticó el presupuesto, calificándolo de “castigo y privación” y llamó a derribar al gobierno.

Opiniones divididas en el ámbito gubernamental

El presupuesto también ha generado dudas entre algunos aliados del gobierno. Varios legisladores centristas y de derecha cuestionaron la viabilidad de reducir el déficit público al 5% del PIB para 2026, frente al 5.4% de 2025. La propuesta del gobierno incluye aumentos fiscales para las empresas, como un gravamen adicional sobre las grandes ganancias corporativas, que se espera recaude más de 7 mil millones de euros.

El déficit estatal se calcula en torno a 132 mil millones de euros, sin cambios significativos con respecto al año anterior. Agnès Pannier-Runacher, diputada del partido de Emmanuel Macron, advirtió que el presupuesto “no prepara el futuro” y que los impuestos más elevados podrían obstaculizar la actividad económica. Además, alegó que algunas empresas ya han frenado contrataciones en espera de claridad sobre las nuevas medidas fiscales.

La izquierda en descontento, los socialistas marcan la pauta

Las divisiones en la izquierda son notorias. Francia Insumisa (LFI) y los Verdes presionaron al Partido Socialista para que apoyara una moción de censura. Sin embargo, los socialistas decidieron no respaldar las mociones, lo que aseguró la supervivencia del gobierno. A cambio, lograron algunos compromisos, siendo el más emblemático la suspensión de la polémica reforma de pensiones que pretendía aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Dicha medida ha sido postergada hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año. Manuel Bompard, coordinador de LFI, desestimó los logros de los socialistas como irrelevantes, mientras que la legisladora verde Sandrine Rousseau les recordó que aún se encuentran en la oposición.

Francia enfrenta una creciente presión de la Unión Europea y de las agencias de calificación crediticia para controlar su deuda, lo que convierte la disciplina presupuestaria en una prioridad política.