Paro Nacional por Salarios: ANAC Advierte Sobre Demoras en Aeropuertos

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) han encendido la llama del conflicto laboral al denunciar incumplimientos salariales. Luego de una reciente asamblea en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los gremios han decidido implementar medidas de presión si no se alcanza un diálogo con el Gobierno.

La delegada de ATE, Mercedes Cabezas, indicó que el malestar se debe a la falta de actualización en un suplemento salarial por racionamiento, vital para quienes realizan jornadas de trabajo extensas. Esto ha llevado a una escalada de tensiones que podría afectar la operación en aeropuertos de todo el país.

El origen del conflicto: Suplemento no actualizado

El foco de la controversia gira en torno a un adicional por racionamiento que se otorga a los empleados que trabajan más de ocho horas. “Este ítem, diseñado para cubrir necesidades alimentarias, no se ha revisado en más de dos años”, explicó Cabezas. A pesar de un acuerdo previo para aumentar este monto, el pago fue inesperadamente cancelado por la ANAC.

“Días atrás, la ANAC ya había liquidado el incremento, pero de repente, a última hora del viernes, se retractó”, denunció la delegada. Las razones detrás de esta decisión aún son nebulosas, aunque existen sospechas de la falta de intervención del Ministerio de Empleo Público.

La falta de paritarias como trasfondo

Para la delegada, el problema estructural radica en la ausencia de paritarias. “Hace dos años que no se convoca a negociaciones para discutir salarios”, sostuvo. Si las paritarias estuvieran activas, se podrían negociar estos aumentos sin conflictos.

Cabezas también señaló que la reciente salida del ministro de Transporte podría influir en la decisión del gobierno de postergar estas discusiones. Además, reveló que el monto del racionamiento es de aproximadamente 13,000 pesos por hora, cifra que se pretendía casi duplicar. “Es un importe muy por debajo de lo que realmente se necesita para cubrir comidas durante largas jornadas”, añadió.

Paro nacional: ¿qué impacto tendrá en los vuelos?

En respuesta a la falta de avances, se ha decidido llevar a cabo un paro nacional. “El lunes 9 se realizará una medida de fuerza por 24 horas, alcanzando todos los aeropuertos del país”, afirmó Cabezas. Aunque reconoció que esto podría provocar demoras, enfatizó que el propósito del gremio no es dificultar el viaje de las personas.

“Apostamos al diálogo para evitar mayores complicaciones”, aseguró. Sin embargo, también advirtió sobre problemas estructurales en el sector: “El aumento en la cantidad de rutas aéreas y de vuelos sin contar con el personal adecuado podría generar un grave cuello de botella si no se actúa a tiempo”.