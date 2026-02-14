Comisario Europeo de Deportes respeta la decisión del COI de sancionar a atleta ucraniano.

Título: La Controversia del Casco de Heraskevych: Un Atleta Ukrainiano en el Punto de Mira de la IOC

Bajada: La descalificación del esquiador ucraniano Vladyslav Heraskevych por su casco con tributo a atletas caídos genera un intenso debate sobre la libertad de expresión en los Juegos Olímpicos.

El comisionado europeo de deportes, Glenn Micallef, expresó su respeto hacia la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) que descalificó al esquiador ucraniano Vladyslav Heraskevych, quien competía en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milano-Cortina. Heraskevych había personalizado su casco con retratos de atletas ucranianos fallecidos a raíz de la invasión rusa, una acción que, según el COI, contraviene las normativas del evento.

Antes de su primer recorrido, Heraskevych fue informado de que su casco no podría utilizarse, a pesar de no contener eslóganes ni símbolos políticos. En una entrevista exclusiva con Euronews, Micallef mostró su tristeza al ver que la situación no pudo resolverse a tiempo para que el atleta pudiera rendir homenaje a sus compatriotas.

Tributo a los Caídos

El casco de Heraskevych, que representa a más de 20 atletas ucranianos víctimas del conflicto, se convirtió en el centro de un significativo debate. Algunos de estos deportistas dieron la espalda a sus carreras para unirse a las fuerzas armadas de Ucrania, mientras que otros, incluidos menores, sufrieron ataques en su país. Heraskevych defendió su posición, afirmando que no infringe ninguna regla y que simplemente busca honrar la memoria de quienes han luchado por su nación.

La Respuesta del COI

El COI, aunque permitió que Heraskevych se quedara en los recintos olímpicos, le ofreció alternativas como usar un brazalete negro o mostrar su casco antes y después de la competición, opciones que el atleta rechazó. Micallef argumentó que el COI y las federaciones tienen la autoridad para definir las normas del deporte, subrayando que dichas regulaciones son esenciales para asegurar competiciones justas y seguras.

Controversias Similares entre Atletas Ucranianos

Varios atletas ucranianos han enfrentado restricciones similares debido a supuestas infracciones de politicización. La esquiadora Kateryna Kotsar fue descalificada por incluir el mensaje «Sé valiente como los ucranianos» en su casco, mientras que el patinador de velocidad Oleh Handei se encontró en una situación comparable al ver prohibido un lema de una poeta ucraniana. Estos hechos destacan un patrón que preocupa a muchos en el deporte.

Decisiones Judiciales en el Deporte

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) falló en contra de Heraskevych al desestimar su apelación, indicando que si bien empatizaba con sus intenciones, las normativas existentes buscaban equilibrar la libertad de expresión y la atención al rendimiento deportivo. A pesar de la crítica, el CAS mantuvo que la libertad de expresión está limitada durante las competencias, permitiendo que los atletas puedan homenajear a sus seres queridos en otros espacios.

El Impacto de la Controversia

A raíz de su descalificación, Heraskevych ha recibido amenazas provenientes de grupos rusos, a lo que responde considerando que la decisión del COI contribuyó a la propaganda de Rusia. La situación de Heraskevych resuena no solo en el ámbito deportivo, sino también en el discurso sobre la resistencia y la memoria en tiempos de guerra.

Este caso subraya la complejidad y las tensiones inherentes a la intersección entre el deporte y la política, dejando una huella profunda tanto en los atletas como en las comunidades a las que representan.